新北多元劇巡迴成效佳  助小學生學習包容與尊重

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）有鑒於台灣社會種族日漸多元化，學習尊重與包容的課程在下一代教育上刻不容緩。新北市勞工局特地舉辦外籍移工多元文化「校園」戲劇巡迴宣導活動，走進台灣國小及社區，用故事表演教導下一代對東南亞文化的正確認知。

新北勞工局長許秀能表示，新北市有將近十萬名外籍移工，加上來台定居的新住民與其第二代逐漸融入台灣社會，許多台灣人對於新住民的認知仍有許多誤解，加之許多學童本身便處於台灣之子與新二代的自我認同迷惑，從2013年起辦理多元文化戲劇巡演至今，已有120所小學，近4萬名學童參與觀賞，希望透過戲劇演出，讓學童與家長對這些看起來很遠，實際上卻近在身旁的東南亞文化內涵能有更深的認識，化解歧見。

本次更委託六藝劇團創作新戲碼《桃樂絲的奇幻旅程》，首度走進社區，利用假日在藝文中心、火車站、圖書館等10場地辦理東南亞多元文化戲劇巡迴宣導活動，吸引超過2千名親子共襄盛舉。

許局長更表示，勞工局推動多元文化戲劇巡迴多年，收穫頗豐，一份思賢國小陳同學的觀戲心得，寫出成熟且包容的學習單，其中一句話讓勞工局覺得一切的努力都有回報：「伊斯蘭教的信徒也就是俗稱的穆斯林，他們有項禁忌就是吃豬肉。所以對此方面我認為我們應該多些包容，不逼他們吃豬肉，我們是一個集結了熱情、智慧、寬恕與真誠的希望之島。」

文化理解與尊重其他文化，一直是政府一直以來推動的兩大主軸，這回希望透過輕鬆活潑的戲劇演出及演員與孩子的現場互動，使台灣的下一代學習正確與各族群相處的方式，並提升新住民子女於班級裡的自信心與自我定位。

福隆國小學童體驗潑水節 （圖片來源：新北勞工局提供）