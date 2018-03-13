東京首獲米其林二星「桃の木」跨海客座 長榮鳳凰酒店(礁溪)

長榮鳳凰酒店（礁溪）著力於美食已然跳脫度假飯店餐飲的規格，繼全聚德等名店之後，2017年起即挑戰米其林一星客座，在2018年3月7日至6月20日開春之際，更邀請東京首獲米其林二星中餐廳『桃の木』來館，並於桂冠自助餐廳提供『桃の木』鎮店名菜無限量供應；即使有米其林佳餚加持，活動期間餐價仍維持每人午餐NT$880+10%、晚餐NT$980+10%，完全不加價! 訂席專線:03-9100988 分機 2867 桂冠自助餐廳。

『桃の木』由料理長小林武史主持，自2005年創業，於2007年獲得米其林一星的肯定，並於2015年起躍升米其林二星榮耀，同時也是東京首度獲得米其林二星的中餐廳。小林武史的料理反應食材新鮮與季節性，並在各式佳餚中加入獨特的創意思維。他熱愛中華料理卻同時欣賞法式餐點的優雅，在這樣的意念下，創作的菜色兼具色、香、味、形、器，鎮店名菜『鎮江黑醋豚肉』(見下頁米其林菜單介紹)，即是以中菜為體、西菜為用的思維。

曾師事於名港廚周中，1980年代新派系即為他所創立，小林武史在香港短暫待了幾年返日之後曾於『知味竹爐山坊』服務，其中曾與來自中國各地的廚師共事，也從中學了地方吃食特色，並融合為自己的料理故事。因此在『桃の木』鎮店名菜中，可同時間嚐到中國漁村家常、四川香辣、上海兼容並蓄等各式創意菜色。

即日起至6月20日止，桂冠自助餐廳將推出「桃の木」8道鎮店名菜，每一道菜都叨叨絮絮的訴說著小林武史如何巧妙融合中國各地吃食特色。