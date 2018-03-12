【影片】台灣動畫「幸福路上」　奪「東京動畫大獎」最佳長片

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）台灣動畫在日本奪獎發光！東京國際動畫影展今（12）日晚公布日本動畫界譽為「指標性大獎之一」的「東京動畫大獎」，由台灣導演宋欣穎執導的動畫長片「幸福路上」抱回最大獎。



中央社報導，根據片商晚間發布的新聞稿，東京國際動畫影展網羅來自58國、731件的作品，「幸福路上」最後和去年(2017年)獲金馬獎最佳動畫長片的「大世界」一路纏鬥，終於脫穎而出風光獲獎，成為台灣之光。

「幸福路上」從女主角的成長故事出發，帶領觀眾穿梭台灣80年代至今的各種時代記憶，邀請到金馬影后桂綸鎂替女主角「林淑琦」獻聲，今年1月在台灣上映，可惜票房反應不如預期，令不少影人惋惜。如今奪得日本動畫大獎，也替台灣動畫創造新紀錄。



宋欣穎從動畫「送子鳥」的導演道格．史威藍德手中拿到大獎，激動表示：「真的感謝所有電影的所有工作人員，製作一個動畫電影真的非常困難，但我們被肯定了。」



宋欣穎提到，2010年回到台灣時，就決定一定要把「幸福路上」的故事拍成動畫，如今看來是正確的選擇，同時也期待「幸福路上」能在更多國家上映，讓全世界看見台灣的感人故事。

東京國際動畫影展12日晚間公布「東京動畫大獎」得主，由台灣導演宋欣穎執導的動畫長片「幸福路上」風光摘下。中央社

史威藍德導演則力讚：「『幸褔路上』發揮了動畫所有最大的可能性，充滿想像力，跨越了很多時代，讓人思考很多人生的意義。」



根據中央社，日本知名動畫導演宮崎駿、新海誠、細田守等人，都曾獲得東京動畫大獎的榮譽，該獎項競爭激烈。片商指出，「幸福路上」昨(11）日晚於日本首映，如今獲得東京動畫大獎，主辦單位也立刻安排「幸福路上」的加演，讓日本觀眾欣賞。