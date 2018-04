【更新】尼泊爾傳空難　至少49人死亡22人輕重傷

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)根據CNN最新報導,這起空難的死亡人數,到台灣時間13日下午為止,已經增加到49人。

其中40人的屍體在墜機現場被發現,另外9人是在送醫後死亡。此外還有22名生還者,目前在醫院接受治療。

以下是稍早的報導

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)尼泊爾今(12)日傳出不幸的空難事件。一架包括機組員在內共載有71人的客機,在尼國首都加德滿都「特里布萬國際機場」( Tribhuvan Airport)準備降落時,不幸失事墜毀。

綜合美國CNN與英國BBC報導,這架客機隸屬美國孟加拉 (US-Bangla)航空公司,總部在孟加拉達卡,是一家私人擁有的航空公司。

​尼泊爾當地時間12日下午2時15分,這架飛機在降落時起火墜毀。CNN報導稱現場找到31具屍體,另外8人在送醫後不治死亡。目前仍有23人在醫院接受治療。

英國BBC則稱死亡人數至少有40人。美聯社報導,這架龐巴迪Dash 8(Bombardier Dash 8) 雙螺旋槳客機上,除了4名機組員之外,共載有67名旅客,其中32人來自孟加拉,33人來自尼泊爾,另有一名中國籍和一名馬爾地夫籍旅客。

特里布萬國際機場的官員表示,這架飛機降落跑道時,「方向錯誤」、「塔台指示飛機由跑道南方降落,沒想到飛機卻由跑道北方降落。」

至於為何發生這種離奇的事件,當局還需要進一步調查。

An aircraft on a flight from Dhaka, Bangladesh, with 71 people on board, has crashed and burst into flames after landing in Nepal.https://t.co/P0ts89z1lB pic.twitter.com/hdndxUvwLV