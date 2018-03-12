唐鳳數位外交　赴梵蒂岡談台灣民主

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）政務委員唐鳳，10日應邀出席教廷主辦的一場人工智慧研討會，介紹數位科技對台灣民主的幫助。中央社11日報導，她演講時手持的iPad，背面還貼上大大的中華民國與梵蒂岡國旗，相當搶眼。



正值中梵傳出即將簽訂主教任命協議的敏感時刻，被問到此行是否也有鞏固邦誼使命，唐鳳笑稱，會議主題本就是她的專業領域，她主要是來貢獻所學，並跟國際專家交換意見。

駐教廷大使李世明則在一旁說：「各種互動都有助提升雙邊關係，這就是很好的外交了。」

唐鳳表示，她未在會中談論或批評中國，因為她的主軸是介紹台灣民主化，所以她開頭就從總統蔡英文的台灣價值談起。至於威權或極權體制作為另一種截然不同的政治模型，大家可以自己去對比和解讀。



唐鳳轉述，會中許多專家憂心科技發達反會使民主開倒車，也對Google、Facebook等大企業表達疑慮，認為這些企業在數位世界掌握過多權力，卻很少被監督。



唐鳳表示，相對於上述悲觀論點，主持人說她帶來很多數位促進民主的正面案例，例如台灣主管單位與Uber司機談判，就是運用 vTaiwan的數位平台；另外像台灣設立的「社會創新實驗中心」，則是透過社會企業與跨部會成員的定期視訊會議，幫助政府快速回應民間需求。



去年底唐鳳以視訊奇招，在聯合國會議發聲，這次參加教廷會議的因緣也很特殊，是一位科技背景的義大利國會議員推薦。中央社引述唐鳳說，其實這位議員是她的「網友」，雙方先前只透過email和skype聊過。



這場會議是由教廷宗座社會科學院（Pontifical Academy of Sciences）舉辦 ，主題是討論應用人工智慧時所需的倫理價值，主講者來自全球十多個國家，包括美國、德國、義大利、以色列、巴西等。

政務委員唐鳳(左二)10日出席教廷宗座科學院座談會，暢談台灣的數位化與民主經驗，會後和與會人士合影。中央社