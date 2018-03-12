中華電信107年2月份營業收入179.5億元

中華電信公司今（12日）公布自結營收概況。 2月份合併自結營業收入為179.5億元，營業成本及費用為14 1.7億元，營業淨利為37.7億元，稅前淨利為37.9億元， 歸屬於母公司業主之淨利為29.8億元，每股盈餘為0.38元。 與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、 稅前淨利及每股盈餘達成率均符合預期。

因應107年1月1日起適用IFRS15公報， 本公司選擇採用修正式追溯， 並依公報規定揭露因適用本準則而於本期財務報表之影響數， 使2月份合併營業收入減少1.1億元，營業成本及費用增加0. 8億元，營業淨利減少1.9億元，稅前淨利減少1.9億元， 歸屬母公司業主之淨利減少1.4億元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較， 2月份合併自結營業收入為180.6億元，與去年同期相較， 增加1.6%；營業成本及費用為140.9億元，減少0.2%； 營業淨利為39.6億元，增加8.9%；稅前淨利為39. 8億元，增加7.5%；歸屬於母公司業主之淨利為31.2億元， 受107年營利事業所得稅率調增影響，僅增加3.8%； 每股盈餘為0.40元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較， 2月份整體行動通訊營收較去年同期增加， 主要因行動銷貨收入較去年同期提升。 4G及行動上網客戶持續成長， 帶動2月份行動加值營收較去年同期成長， 惟行動語音營收持續下滑，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較， 網際網路營收較去年同期微幅下降。寬頻接取營收下降。MOD營收 持續成長。市內網路營收下滑。資通訊專案營收持平。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較， 2月份合併營業成本及費用較去年同期微幅減少0.2%。

截至2月底止，光世代寬頻用戶數達356.4萬戶，60Mbps 以上的客戶數188.6萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達 130.3萬戶。MOD客戶數達167.0萬戶。 行動上網客戶持續成長，達840.4萬戶， 帶動行動加值占行動服務營收比重達59.8%。