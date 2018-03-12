中華電信107年2月份營業收入179.5億元

中華電信公司今（12日）公布自結營收概況。2月份合併自結營業收入為179.5億元，營業成本及費用為141.7億元，營業淨利為37.7億元，稅前淨利為37.9億元，歸屬於母公司業主之淨利為29.8億元，每股盈餘為0.38元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率均符合預期。
因應107年1月1日起適用IFRS15公報，本公司選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用本準則而於本期財務報表之影響數，使2月份合併營業收入減少1.1億元，營業成本及費用增加0.8億元，營業淨利減少1.9億元，稅前淨利減少1.9億元，歸屬母公司業主之淨利減少1.4億元。
以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，2月份合併自結營業收入為180.6億元，與去年同期相較，增加1.6%；營業成本及費用為140.9億元，減少0.2%；營業淨利為39.6億元，增加8.9%；稅前淨利為39.8億元，增加7.5%；歸屬於母公司業主之淨利為31.2億元，受107年營利事業所得稅率調增影響，僅增加3.8%；每股盈餘為0.40元。
以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，2月份整體行動通訊營收較去年同期增加，主要因行動銷貨收入較去年同期提升。4G及行動上網客戶持續成長，帶動2月份行動加值營收較去年同期成長，惟行動語音營收持續下滑，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。
以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，網際網路營收較去年同期微幅下降。寬頻接取營收下降。MOD營收持續成長。市內網路營收下滑。資通訊專案營收持平。
以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，2月份合併營業成本及費用較去年同期微幅減少0.2%。
截至2月底止，光世代寬頻用戶數達356.4萬戶，60Mbps以上的客戶數188.6萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達130.3萬戶。MOD客戶數達167.0萬戶。行動上網客戶持續成長，達840.4萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達59.8%。