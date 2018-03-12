歷史經驗顯示 兩會後A股看俏

陸股歷經2月底大漲過後，投資情緒略為降溫，3月1日A股市場開門紅，3月3日政協及3月5日人大兩會召開，市場風險意識逐步升溫，中國股市有望迎來反彈行情。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，隨著市場不確定因素消除，資金面改善及政策面催化下，陸股後市不看淡，根據歷史經驗顯示，2013年以來，兩會召開後10日，A股平均漲幅5.0%，正報酬率機率百分百，顯示中國在歷經2月震盪過後，3月確實是逢低布局好時點。

3月以來7個交易日，上綜指數就有5日收紅，反映中國兩會釋放政策利多，廖崇文分析，統計2003年至今共五年期間，歷次中國在兩會召開過後10日，A股平均漲幅為5.0%，正報酬率機率達百分之百，而隨著時間拉長至兩會後30日，因市場對中國經濟政策樂觀預期，平均報酬率進一步提升至8.5%，正報酬機率也達6成。加上中美貿易戰議題影響有限，市場投資氛圍轉趨樂觀下，廖崇文預期資金再次重回風險性資產，助漲中國股市的表現。行業板塊漲多跌少，其中深圳國改、獨角獸概念、醫改等板塊表現強勢。未來觀察金融+地產、鋼鐵+煤炭+有色金屬，上述藍籌代表在歷經兩波回檔後，估值重回合理區間下，吸引力將再次浮現。

廖崇文表示，近期證監會開通IPO「即報即審」制，主要針對四大新興行業，包括生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造，市場正面解讀此政策，認為將吸引增量資金進駐，而非存量資金分流效應。短期在風險偏好提升，與政策預期提振下，中國股市反彈可期，其中尤其看好具新經濟題材加持的深証市場。