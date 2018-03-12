4萬印度農夫徒步百里 要求政府豁免所有貸款

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度超過4萬名農夫從孟買衛星城市納西克（Nashik）開始，5日內徒步走了180公里，向邦首長戴文德拉·法奈維斯（Devendra Fadnavis）表達訴求：提高收購穀物價格，免除所有貸款以及完全實施內河連接計劃以減輕乾旱帶來的災情。

根據印度快報與其他印度媒體報導，為了避免耽誤上班交通與學生上課時間，12日早上7點，4萬多名農夫們抵達孟買市（Mumbai）南部的阿扎德麥丹廣場（Azad Maidan），頭綁紅帶，將孟買市區染成一片紅海，向邦政府積極表達幾點訴求：提高收購穀物價格、豁免農民貸款，最大訴求則是：徹底實施連接內河計劃，緩解乾旱帶來的穀物歉收災難。

農民皆來自馬哈拉施特拉邦各地，根據剛發佈的《2017-18年經濟調查報告》中預測，馬哈拉施特拉邦的農業部門將出現2位數負成長。多年乾旱、不平等的水源分配與收購定價政策導致農民極度絕望，對於無地者的情況更是苛刻。農民們表示，除非他們的要求得到滿足，否則不會回家。

印度聯邦政府2015年提出一項「河流連接項目」，將斥資千億挖掘水道，連接37條內河，形成南水北調情況，修建3000個大型水壩。

首長戴文德拉•法奈維斯昨晚就農民要求舉行了高層會議，成立一個六人小組專門處理此案，預定於中午12點與農民代表見面，農民代表晚間將被安排到邦議會。孟買居民相當同情經濟陷入困境的農民，有人親切地與農民合影，更多的是提供糧食與鞋子給農民。

印度農夫的悲歌

印度百分之70人口均是農民，近年來乾旱頻傳、政府政策、政客操弄、債務與高額利息導致嚴重經濟問題，印度農夫自殺案件頻傳。

根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau），2014年約有5650農夫自殺通報案件，此前最高的是2004年的18241件。印度農民自殺率在每十萬人中就有1.4-1.8人自殺，根據2017年印度時報（Times of India）報導，印度每年超過一萬兩千位農夫自殺，尤其以馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、安得拉邦（Andhra Pradesh）、泰米爾納德邦（Tamil Nadu）、中央邦（Madhya Pradesh）與北方邦（Uttar Predash）為甚。

印度農夫如今面臨的不僅是天災，還有水資源分配不均，債台高築等人禍（示意圖，圖片翻攝自youtube）