飲食清淡、運動、定期健檢 遠離腎臟病威脅

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國人慢性腎臟病的盛行率達12%，平均10人就逾1人罹病，儼然成為新國病，雖然女性的發生率及死亡率未及男性，但女性在懷孕、紅斑性狼瘡等特有生理狀況或疾病時，比男性更需注意身體狀況變化對腎臟的影響。衛生福利部國民健康署昨（11）日在高雄市以「曉心警腎」四要訣，宣導婦女重視腎臟保護，免於影響健康，抱憾洗腎度日。

根據資料顯示，台灣在105年有2610位婦女死於腎炎、腎病症候群及腎病變，為女性十大死因第7位。引起腎臟病原因很多，包含高血壓、高血糖、不運動、抽菸等，部分屬於女性族群的高風險狀況。此外，肥胖除了會引起高血壓、高血脂與心血管疾病，也會產生腎臟血流改變、發炎反應等症狀，進一步造成腎臟的傷害。

國健署呼籲婦女朋友，尤其在更年期之後，照顧家人及忙於工作之餘，不忘透過以下「曉心警腎」四要訣，來促進自己的健康。

曉-知曉自己健康狀態：善用國民健康署免費提供的成人預防保健服務。（40歲以上未滿65歲民眾，每3年免費提供一次，65歲以上則可每年免費提供一次）

心-心臟問題勿輕忽：建議45至55歲邁入更年期女性，如果經常感到肩膀、背部疼痛、噁心嘔吐、氣喘、難以入眠或有腸胃道問題等心血管疾病的「非典型症狀」要特別提高警覺。

警-警覺體重增加狀況：調整生活作息、養成天天運動的習慣。

腎-護腎從日常生活做起：掌握了家人的飲食、營養、生活習慣和健康照護，而這些也是影響腎臟健康的重要因素。