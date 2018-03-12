印尼總統長子賣煎蛋餅　不靠爸有骨氣深受讚揚

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）印尼政壇多是子承父業的政治世家，往往子女繼承父母的政治資源接續從政。不過，根據中央社12日專電報導，現任總統佐科威的長子吉伯朗(Gibran Rakabuming Raka)表示，他支持父親連任，但他對政治沒興趣，只想好好做餐飲事業。



報導指出，佐科威確定將代表執政黨民主奮鬥黨，角逐明年(2018年)總統大選拚連任。他的家人也再度成為媒體關注焦點。



他自就任以來，一家人作風親民樸實，深獲民眾好評。對於佐科威競選連任，長子吉伯朗表示，他全力支持老爸競選連任。但對於自己未來會不會從政？30歲的吉伯朗說，他不想跟隨父親腳步踏入政壇，他對投身政治沒有興趣。



原來個性直率、堅持不靠爸的吉伯朗，正在打拚自己的餐飲事業。他從2015年開始創立印尼國民美食「煎蛋餅」（Martabak）餐廳。幾年下來，他的煎蛋餅餐廳生意越來越好，在雅加達、泗水、棉蘭等地都有分店。堅持不靠爸的骨氣也受到印尼民眾讚揚。