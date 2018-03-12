已故詩人余光中未獲褒揚令 作家表遺憾

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 文化部長鄭麗君在國家文藝獎得主逝世後皆會親自出席告別式或追思會。不過去年12月，「詩壇祭酒」的國家文藝獎得主余光中逝世，鄭麗君卻未參加任何一場追思活動，也未向總統府申請褒揚令。這也引起引發文壇熱烈的討論。

國家文藝獎是文化界的最高榮譽。文化部長鄭麗君自上任以來，每一位國家文藝獎得主辭世，都為其申請褒揚令，但這次卻獨漏了余光中。國家文藝獎得主張曉風認為余光中沒獲褒揚令，是因為「政治不正確」。余光中沒拿到褒揚令，「不是他的損失，而是政府和社會的損失」，「歷史會給他一個肯定」。

也有網友在網路上留言表示：「說一句決絕的話，余教授辭世至今恍若落葉無聲，不是貢獻不夠多，是死的不是時候。人在世的管中閔都不好活了，更何況是逝世之人。連「批鬥」的氣力都不需花用，無視就好。」。

據中時電子報報導指出，作家陳芳明認為文化部未幫余光中申請褒揚令，可能跟他長年支持前總統馬英九有關。但「文化應該超越政治」，對於余光中這樣重要的文學家，政府不應保持「高度的沉默」。

余光中遺孀范我存則表示：「余光中在文學上的地位無法抹煞，這就夠了」。余光中活了90歲，他對這個國家與社會沒做任何對不起的事情。余光中過世後，學界、文化界都有舉辦多場追思紀念，在世時也曾推辭過許多獎項；既然生前未汲汲營營於獲獎聲名，過世也並不會在意總統是否頒發褒揚令。

余光中生前曾任教高雄中山大學以及國立臺灣師範大學。