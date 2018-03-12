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林務局：建置綠色網絡　讓野生動物安全生活

107年中樞植樹的主軸為「打造生態綠廊，串接中央、海岸山脈」

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/03/12 15:43

代表蔡英文總統的府秘書長姚人多所率領的中央五院與地方代表出席「107年中樞植樹」活動。(照片由林務局提供。)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 建構連通海岸山脈和中央山脈的生態廊道，讓花東縱谷的野生動物不受台九線阻隔，可以安全自由地穿過平原，今(12)日在代表蔡英文總統的府秘書長姚人多、所率領的中央五院與地方代表，透過植樹一起宣告「國土生態綠色網絡建置計畫」正式啟動。

由行政院農業委員會林務局，與交通部公路總局合作規劃的「107年中樞植樹」活動，其主軸為「打造生態綠廊，串接中央、海岸山脈」，是聯合當地4大社區、14位部落頭目一同種下當地阿美族民族植物及原生、蜜源等多種植物，宣示政府、民間齊心，啟動「國土綠網」計畫中建置首條生態廊道。

而接下來，林務局也將與交通部、水保局等重要夥伴，開始跨部會合作，在全台各地編織野生動物安全網。

▲行政院原住民族委員會主委 夷將．拔路兒。(照片由林務局提供)

林務局說明，今年啟動的「國土生態綠色網絡建置計畫」，是從點、線、面串連國土保育網絡系統。過去保育政策重心，放在占台灣陸域面積19%的「中央山脈保育軸」，但事實上，有約6成的保育類動物，和超過6成的受脅植物，都分布在保育軸外、海拔一千公尺以下的淺山及平原地區。

林務局說，隨著受開發的範圍和強度日益增加，棲地破碎化的情形也更趨嚴重。原本棲息其間的野生動物，面臨非常大的生存威脅，如石虎、穿山甲、環頸雉等，以及許多蛇類、蛙類和魚類。

由於淺山、平原多為私有地，難以劃設保護區，為了降低人為開發帶來的衝擊，於是規劃以建立河川綠帶、生態廊道、動物通道，加上協助農民轉型友善農業、加強移除入侵種等方式，系統性地著手重建動物棲地。

林務局表示，國土綠網建置完成後，預期可達到4大目標。首先是擴大中央山脈生態保育廊道周邊土地的保護效應。其次是保護西部沿海脆弱的生態系統，再其次是使「森、里、川、海」生態系串連起來，不受人為阻斷。最後是人與自然和諧共生的友善生產環境。

林務局表示，今日種下的樹苗，是包含阿美族民族植物在內的花東縱谷原生樹種及蜜源植物，有茄苳、烏桕、光蠟樹、苦楝、樟樹、青剛櫟、月橘、樹蘭、厚葉石斑木、木槿、狀元紅等，以複層林鑲嵌排列種植，並在部落耆老建議下，後續將保留草生地不做除草，以符合當地環境原貌，恢復豐富的生物多樣性。

▲左起：迎賓儀式，太巴塱楊德成總頭目（左）與馬太鞍部落蔡義昌會議主席（右）。(照片由林務局提供)
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