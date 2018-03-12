林務局：建置綠色網絡　讓野生動物安全生活

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 建構連通海岸山脈和中央山脈的生態廊道，讓花東縱谷的野生動物不受台九線阻隔，可以安全自由地穿過平原，今(12)日在代表蔡英文總統的府秘書長姚人多、所率領的中央五院與地方代表，透過植樹一起宣告「國土生態綠色網絡建置計畫」正式啟動。

由行政院農業委員會林務局，與交通部公路總局合作規劃的「107 年中樞植樹」活動，其主軸為「打造生態綠廊，串接中央、海岸山脈」，是聯合當地4大社區、14位部落頭目一同種下當地 阿美族民族植物及原生、蜜源等多種植物，宣示政府、民間齊心，啟動「國土綠網」計畫中建置首條生態廊道。

而接下來，林務局也將與交通部、水保局等重要夥伴，開始跨部會合作，在全台各地編織野生動物安全網。

▲行政院原住民族委員會主委 夷將．拔路兒。(照片由林務局提供)

林務局說明，今年啟動的「國土生態綠色網絡建置計畫」，是從點、線、面串連國土保育網絡系統。過去保育政策重心，放在占台灣陸域面積19%的「中央山脈保育軸」，但事實上，有約6成的保育類動物，和超過6成的受脅植物，都分布在保育軸外、海拔一千公尺以下的淺山及平原地區。

林務局說，隨著受開發的範圍和強度日益增加，棲地破碎化的情形也更趨嚴重。原本棲息其間的野生動物，面臨非常大的生存威脅，如石虎、穿山甲、環頸雉等，以及許多蛇類、蛙類和魚類。

由於淺山、平原多為私有地，難以劃設保護區，為了降低人為開發帶來的衝擊，於是規劃以建立河川綠帶、生態廊道、動物通道，加上協助農民轉型友善農業、加強移除入侵種等方式，系統性地著手重建動物棲地。

林務局表示，國土綠網建置完成後，預期可達到4大目標。首先是擴大中央山脈生態保育廊道周邊土地的保護效應。其次是保護西部沿海脆弱的生態系統，再其次是使「森、里、川、海」生態系串連起來，不受人為阻斷。最後是人與自然和諧共生的友善生產環境。

林務局表示，今日種下的樹苗，是包含阿美族民族植物在內的花東縱谷原生樹種及蜜源植物，有茄苳、烏桕、光蠟樹、苦楝、樟樹、青剛櫟、月橘、樹蘭、厚葉石斑木、木槿、狀元紅等，以複層林鑲嵌排列種植，並在部落耆老建議下，後續將保留草生地不做除草，以符合當地環境原貌，恢復豐富的生物多樣性。

▲左起：迎賓儀式，太巴塱楊德成總頭目（左）與馬太鞍部落蔡義昌會議主席（右）。(照片由林務局提供)