傳旺中集團精簡人力　中天澄清：通報資遣10人

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）電視台再傳大裁員。繼去年（2017年)三立和八大爆發裁員後，《蘋果》今(12）日接獲讀者爆料指，隸屬旺旺中時媒體集團旗下的中天，年後因不堪虧損，為精簡人力而裁員，對象大多都是公司中階主管。

《蘋果》報導指出，包括戲劇中心部門，去年無預警停播的徐乃麟《天天樂財神》和《碰碰發財星》2個節目製作單位等，共約30名員工全數被裁。

對此旺中媒體集團副總裁邱佳瑜沒接電話，也沒看沒回《蘋果》記者求證簡訊。《蘋果》記者之後再求證另一名不願具名的中天高層，他僅表示：「不好說。」並未否認裁員一事。

《蘋果》報導並以粗黑體指出

《蘋果》指出，中天以往雖製作不少戲劇，也買進不少中國作品，但始終叫好不叫座，加上看劇觀眾大多已先在網路收看，因此很難反映在收視上。

今天稍早《蘋果》曾以「中天裁員上百人！多位中階主管掰掰」為題報導相關新聞，中天特別發聲明澄清，並無該等報導所指涉之情形（如下)。

中天電視聲明全文 （資料來源: 中時電子報）



就蘋果日報於今日(民國107年3月12日)所刊登「中天裁員上百人！多位中階主管掰掰」之報導內容，為未經向本公司求證且為嚴重不實之報導，本公司除此鄭重澄清、說明並無該等報導所指涉之情形外，再者，該等不實之報導內容已嚴重影響本公司之聲譽，本公司除要求其即刻下架外，並將對於蘋果日報之前開行為，保留法律追訴之權利，又若有其他第三人，亦於未經向本公司進行完整查證之情況，不實散布相關訊息，本公司亦將對其採取前述之相關法律行動。