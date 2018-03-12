馬英九申請赴美　總統府：依規定辦理

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）媒體報導，前總統馬英九獲邀至美國史丹佛大學演講，預計4月9日至13日訪問美國，而總統府今（12）日證實馬英九已向府方提出申請，並表示將依照《國家機密保護法》等規定辦理，若予以核准，國家也會提供安全等必要的協助。

馬英九申請前往美國訪問一事，馬英九辦公室表示，出國訪問的行程規劃，皆依規定向總統府提出申請。

總統府發言人黃重諺今日在記者會上表示，目前總統府涉密人員的出境管制，都依照《國家機密保護法》及總統府涉及國家機密人員出境管制的作業規定辦理，府方在接獲相關申請時，會就這項申請的訪問地點，及當事人涉及機密程度與機密保護的相關風險，包括當事人的安全等，來做整體評估。

依照現行法律，涉國家機密人員在離職三年內，應受出境管制，得在獲原服務機關核准之後，才得以出境。若總統府核准本次出訪，將會是馬英九自2016年卸任後第四次訪美。

而提及稍早傳出前副總統吳敦義欲申請赴中國，參與兩岸經貿文化論壇（國共論壇），黃重諺則指出，目前仍未接到申請，若當事人提出申請，總統府也將依照相關規定辦理審核。

黃重諺表示，兩岸之間的正常往來及交流，都應該正常看待，但強調兩岸雙方應該要進行良性、不預設政治前提，且有意義的對話及交流，這對增進兩岸人民間的相互了解才有正面幫助，雙方也應該致力兩岸關係的和平、穩定及發展。

對於兩岸關係的處理，黃重諺則指出，台灣所有政黨都應秉持「對內良性競爭、對外團結一致」的基本原則，「不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係；任何涉及公權力的兩岸事務，都應由兩岸政府溝通、務實解決，以確保兩岸人民的福祉。」

國共論壇於2005年在時任國民黨主席連戰與中國國家主席胡錦濤會面後同意設置，以推動九二共識、反對台獨為前提，致力於促進兩岸經濟、貿易、文化等各方面的交流與對話。