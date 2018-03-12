臺師大帶你「花現」異國的秘密

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 國立臺灣師範大學的境外生人數是全台之冠。他們將在3月27日與校內的日光大道展開為期3天的國際文化節，讓大家能夠在校園內體驗獨特的外國文化。

策劃2018年國際文化節活動的皆是臺師大國際青年服務隊的學生。學生負責人之一教育心理與輔導學系二年級的謝佳欣在受訪時表示：「今年的活動和去年的相比在行程的安排上稍有不同。我希望師大的同學能透過境外生的分享，在不出國的情況下，能夠品嘗到各國美食、體驗道地的文化。」

今年與以往較不同的是，境外生歌唱比賽將會在五月舉辦，這次境外生歌唱比賽時程提前。另外一名負責同學人類發展與家庭學系三年級的呂思諄受訪中提到：「這是境外生在師大可以大展歌喉的平台之一。」

為了推廣國際文化週，他們早已在上週(5日)展開「2018花現國際文化節--校園尋寶活動」。國際青年服務隊的學生將在臉書粉絲團中會陸陸續續介紹五大洲的國花。

今年臺師大也再度邀請三校聯盟(國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學)的其他境外生團隊到師大來表演，分別是台大馬來西亞同鄉會以及臺科大印尼學生會帶來的舞蹈。他們將在3月27日至29日在師大日光大道前帶來精彩的節目。