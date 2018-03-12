(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本森友學園問題最新進展，財務省向國會提出了文長80頁的報告書。

前情提要：日政治風暴！財務省承認篡改公文抺去安倍妻子名字

日本《產經新聞》報導，財務省説明，有5份2015年至2016年完成的公文，從去（2017）年2月底到4月，陸續遭到篡改，且爲了讓公文間不矛盾，財務省内部甚至還篡改了2014年到2016年的9份公文。

立憲民主黨在其推特上公佈了財務省提供的資料，可看出「書換（篡改）前」和「書換後」有巨大差異。H25為2013年，以此類推。

（圖片來源：翻攝自立憲民主黨推特）

除了「本案之特殊性」和「特例内容」等文字遭到抹去之外，和森友學園締結之和約書中的「根據學園方面的提案做估價，並行報價」也消失無蹤。

《產經新聞》還指出，未篡改版本中，原本還有提到安倍妻子表示「這是塊好土地，請（讓計劃）進一步前進」，以及介紹森友學園前理事長籠池泰典和右派宗教團體「日本會議」有關係，以及安倍和麻生分別就任「日本會議國會議員懇談會」的副會長和特別顧問等内容。

根據《NHK》，麻生在臺灣時間今（12）日中午的記者會中道歉，表示將努力恢復社會對財務省的信賴，並避免類似事件再次發生。另外，他還強調公文之所以會遭篡改，是爲了配合已引咎辭職的佐川宣壽之國會質詢内容，並説明自己不會因此辭職。

【森友更新】財省瞞安倍和右派團體關聯 麻生強調不會因此下臺