港專家：中國對港　全面管治多於一國兩制

（中央社記者張謙香港12日電）據分析，北京當局當前正致力推動香港融合中國大陸的發展，而且強調對港的「全面管治權」多於「一國兩制」。



香港中文大學政治與行政學系高級導師蔡子強說，中國國家主席習近平去年7月訪港及在中共第19次全國代表大會（19大）發表的報告，早已傳達了北京當局處理香港問題的關鍵訊息，人大和政協「兩會」已不是觀察相關訊息的焦點。



他近日接受中央社記者訪問時說，整體而言，從習近平7月訪港所發表的談話及19大報告內容可以看到，北京方面早已提升了對香港問題的關注度，大方向是推動落實對香港的「全面管治權」。



他認為，推動落實對港「全面管治權」的重要性已取代了「一國兩制」。



他說，習近平訪港時強調要維護國家安全，以及香港需要配合大灣區發展，這說明北京方面關注香港的範疇，已非基本法所說的只有國防和外交那麼簡單。



蔡子強認為，在北京方面推動落實「全面管治權」之下，香港的自主性正在減弱，經濟愈來愈倚賴大陸。



民主思路聯席召集人麥嘉晉也認為，北京方面愈來愈把國家政策納入香港的發展中，即把香港的發展融入大陸整體規畫之內。



但他認為，「一國兩制」不會一下子蕩然無存。



對於這個問題，香港學研社成員陳凱文也認為，北京方面近年逐漸把香港視作大陸的省市，香港不再享有過去「兩制」中可與北京「平起平坐」的特殊地位。



不過，就「兩會」是否傳達任何涉港訊息，他的看法有別於蔡子強。



他說，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧在中國全國人民代表大會香港代表團會議上提到北京中央對「港獨」零容忍。



據分析，王滬寧發言的背後，也許是反映出北京方面對香港遲遲沒有就基本法第23條進行立法感到不耐煩。因此，預期北京方面有可能在習近平任內完要成這項工作。



陳凱文認為，如果香港行政長官林鄭月娥在北京方面的推動下為23條立法，勢必會觸動泛民主派的神經，因為條例涉及分裂和言論自由等問題，引發一場政治運動的機會是存在的。



而如果屆時經濟不好，觸發危機的機會更大。



在社會危機方面，蔡子強也認為，香港在「占領中環運動」之後，社會嚴重撕裂，至今不存在任何和解基礎。因此，一旦社會有敏感議題出現，也許會激發新的社會運動。



在訪問中，3位學者專家都對香港民主進一步發展表示不樂觀。



蔡子強認為，北京方面不會放棄對香港民主發展的固有態度和策略，而當前社會要求重啟政改議題的聲音不大，各方普遍認為重啟議題也沒有作用。



陳凱文預期北京方面不會重啟政改議題。另一方面，經過「占中」和「旺角暴亂」後，泛民已經沒有籌碼、也沒有其他議題可以助燃民主話題。



麥嘉晉則說，北京中央和泛民之間並未修補關係，彼此不信任度日深，泛民一天未與「港獨」或「自決派」劃清界線，相信北京方面都不會與它談政改事宜。



總括而言，北京方面今後除了繼續打擊「港獨」外，大致上是重經輕政，著重香港的經濟發展並強化與大陸的融合，不會觸及民主議題。（編輯：朱建陵/馮昭）1070312