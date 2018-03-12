新北嘉年華異國美食＋表演  六千新住民齊聚同樂

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府11日在板橋435藝文特區舉辦新住民嘉年華會，吸引六千多位新住民參加，現場許多新住民穿著傳統服飾出席，活動中可享用異國美食，欣賞各國歌舞表演，體驗闖關遊戲等活動。市長朱立倫也到場與民同樂，歡迎新住民朋友成為新北大家庭的一員。

活動當天許多新住民穿著母國傳統服飾出席，並帶來精彩歌舞表演與異國美食，新住民們開心合照交換聯絡方式，表示藉由此活動認識更多家鄉朋友，還能吃到家鄉菜很感動。活動上，已經來台20年的越南籍新住民阮清水，自創3D果凍花吸引眾人目光，花朵晶瑩剔透讓人驚艷。

市長朱立倫表示，新北市的新住民人數超過10萬，占新住民人數百分之20，更居全國之冠，感謝新住民朋友為了台灣經濟打拼，為了社會穩定而努力，市政府將持續幫助新住民朋友融入社會，也希望新北市民用心接納這些外來的新住民們，讓新北成為多元文化完美融合的先驅。

民政局長江俊霆表示，去年有新住民家庭日，今年擴大舉辦成嘉年華會，參加人數較去年增加許多。除了有新住民嘉年華活動，市府每年開辦10班「新住民生活適應輔導班」，帶領新住民及眷屬走出教室，增進新住民家庭親子互動，另外還安排了居留與定居、就業面談技巧、親職與子女教育活動、嬰幼兒照顧等課程，歡迎有需要的新住民朋友向各戶所洽詢上課時間。