四月連假將至「關心花蓮，走進花蓮！」　縣長傅崐萁：花蓮依然安好美麗

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）花蓮縣政府昨(11)日召開「迎接企業旅遊觀光推動說明會」， 邀請縣內旅宿、伴手禮、交通、夜市、 藝品及商圈等觀光公協會代表及業者， 共商接待及籌備花蓮觀光復甦之商機。

縣長傅崐萁表示， 感謝各大企業員工旅遊選擇走進花蓮，並呼籲花蓮現在很安全， 鼓勵國人旅遊花蓮，給花蓮加油打氣， 立委徐榛蔚也到場為業者加油打氣。

翻攝花蓮縣政府官方臉書

「關心花蓮，走進花蓮！」傅崐萁說，感謝台積電集團、台塑集團、 新北市政府、中華民國全國工業總會及長庚醫療機構等公、 私夥伴持續從3月24日，帶領千餘人走進花蓮， 齊來見證花蓮依然安好美麗。至於交通，都是以專列方式處理， 不影響原有班次，也獲得鐵路局支持。

花蓮富興村主要生產土鳳梨，在社區努力下當地也發展成旅遊景點，不只可親手採鳳梨，還能在田野中享受美食美景。（業者提供）中央社

傅崐萁也呼籲業者檢視資料庫的常駐客源，鼓勵遊客至花蓮旅遊， 盼這次四月連假觀光客能塞滿花蓮，讓國人看見花蓮安好如初， 重建信心。

傅崐萁指出，震災重建不僅是房屋的重建，更包含受創嚴重的產業。 針對受災戶，縣府會積極完備修繕與重建作業，籌設首座RC住宅耐 震標章認證永久屋。

農業及石材等產業方面，國家提供稅賦減免及融資， 花蓮縣政府配合中央，提出賦稅減免，包含減免受災產業的房屋、 地價稅。

此外，配合石材產業，提供光華工業園區6千坪土地， 作為受災石材堆置，並委請台泥、亞泥協助去化作業。

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針對中央放貸的信保200億融資中，中央補助1.03%利息， 同時融資放貸200億的利息不得超過2.03%， 中央補助定存利率1.03%，剩餘則由受災戶自行負擔。

傅崐萁表示，剩餘1%由地方吸收，讓所有受災產業在200億融資 中，得到百分之百的利息補貼，儘快復甦。

「信心只要突破，國人就會回來！」傅崐萁說，此次淺層地震是民國 40年大地震後，67年來最強地震侵襲，餘震不斷， 充分釋放地殼能量。地震期間民嘴穿鑿附會， 現在最重要的是團結及重建信心，花蓮依然安好美麗， 近日並與國內知名廣告公司開會，盼透過創意行銷花蓮的美好。