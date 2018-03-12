(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普已答應要和金正恩舉行高峰會，但「川金會」是否真會如期舉行，似乎還有很多變數。南韓媒體報導，最近北韓媒體開始噤聲不談「川金會」，而開始批評美國對伊拉克的「侵略行爲」。

南韓《朝鮮日報》報導，北韓官媒直到11日晚間爲止，都沒有提到川普已答應要和金正恩舉行高峰會。另外，官媒也已經將近一個禮拜，沒有提到金正恩做出的非核化承諾。

北韓《朝中社》在10日引述官媒《勞動新聞》社論，批評「美國盜用聯合國安理會出臺為抹殺朝鮮（北韓）的主權、生存權和發展權的非法的涉朝（北韓）『制裁決議』還嫌不夠，再次上演了此類低級鬧劇」，並指責美國的行爲，根本是公然違反國際法。

另外，《勞動新聞》還指出，美國想用當初對付伊拉克的手段來對付北韓：攻擊伊拉克前，先實施經濟制裁，並用人權問題打壓其國際名譽。因此《朝鮮日報》分析，北韓可能尚未完全信任美國。另外，替北韓駐日代表處「朝鮮總連」發聲的《朝鮮新報》網路版，也刪除了「川金會」的相關新聞。

《朝鮮日報》訪問一位不願具名的脫北人士，指出金家政權透過伊拉克學到的最大教訓，就是「沒有核武，就會步上海珊後塵」，並提醒國際社會應更加注意北韓官媒言論。

另外，一位熟悉外交事務人士説明，北韓丟出了「非核化」和「高峰會」兩張牌上桌，原本期待美國可以減緩制裁強度，但美國強調在達成非核化之前，將維持最大的壓迫和制裁，因此可能讓北韓感到失望，甚至是幾分尷尬。

另外，報導指出，有部分人士分析，北韓一直以來都對内宣稱自己是「核武大國」，因此若突然急著廢核的話，必定會無法向北韓人民解釋，所以日後美國和北韓間的廢核談判，可能不會如想象中容易。

北韓官媒近來頻批美國 「川金會」未來變數仍大

相關新聞：

「川金會」是否將如期舉行？中情局局長開出三大條件