會尼加拉瓜三軍總司令　蔡英文盼提升雙邊軍事合作

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）總統蔡英文今（12）日上午接見中美洲友邦尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯（Julio César Avilés Castillo），席間表示台灣與尼加拉瓜在軍事、經貿、農業及醫療等領域的合作成果斐然，期盼未來兩國持續深化雙邊交流與情誼。

蔡總統致詞時表示，阿比烈斯接任總司令以來，非常重視台、尼兩國間的軍事交流，例如去年，前國防部長馮世寬訪問尼加拉瓜時，便在軍事等議題上與總司令深入討論，且簽署合作瞭解備忘錄（MOU），讓兩國之間的軍事交流更加緊密。

蔡總統近一步指出，去年她出訪尼加拉瓜時，也實地了解雙方的合作計畫，目前台灣和尼加拉瓜在軍事、經貿、農業及醫療等領域，皆有許多交流成果，兩國多年來的攜手合作，為的是追求進步與發展。

此次是阿比烈斯第四度訪台，新任國防部長嚴德發則代表政府頒贈「一等雲麾大綬勳章」，總統府指出，此舉除了肯定阿比烈斯推動雙邊軍事合作，也希望阿比烈斯進一步認識台灣的發展，持續提升雙邊合作關係。

此外，阿比烈斯也授予嚴德發「三軍捍衛國家主權大綬勳章」，象徵台、尼兩國軍誼。

蔡總統進一步強調，尼加拉瓜是台灣重要的盟友，尼加拉瓜總統奧德嘉（José Daniel Ortega Saavedra）不僅曾向她表達積極支持台灣加入國際組織的立場，在上（2）月花蓮遭逢地震後，尼加拉瓜政府和總司令也第一時間來信慰問，顯示出尼加拉瓜政府對台灣的重視和情誼。

尼加拉瓜現任總統奧蒂嘉於1985年執政時曾與台灣斷交，直到1990年查莫羅（Violeta Barrios Torres de Chamorro）掌權後才與台灣恢復邦交，奧蒂嘉在2007年再度執政，而2017年1月蔡總統「英捷專案」出訪時，也有訪問尼加拉瓜，並參加連任成功的奧蒂嘉的總統就職典禮。