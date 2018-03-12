長照經濟夯 到宅美容 長者也有愛美的權利

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）生育率低，加上國人平均壽命增加，邁入「高齡社會」的台灣，長照已是每個家庭都會遇到的問題，不僅政府持續推動長照相關政策，民間機關也嗅到商機。弘光科技大學首創「福祉美容」到宅服務，到宅替長者進行剪髮、洗頭、化妝、按摩、美甲，希望提供長者更好的生活品質。

赴日受訓的弘光科技大學美髮系副教授戴美瑩分享說，和系上陳佳惠老師及三位在日本受訓的學生前往社福機構，用兩個水桶、吸塵器款式的剪髮器、美甲化妝用具等特殊設計器材，運用現場的椅桌，就讓社福機構瞬間變成美容院，剪下的頭髮馬上被吸塵器吸走，完全不用怕弄髒環境；剪完後，用簡易的塑膠袋套入洗頭籃內，裝有熱水的水桶搭配迷你抽水馬達，立即為長者洗頭，在任何長者家中皆可提供服務，不受環境限制。

戴美瑩表示，把日本「福祉美容」原汁原味引進台灣，希望提供長者更好的生活品質服務，並開創銀髮族市場，台北教育中心率先開課，訓練過程36小時，結業後學員便可以獨自一人進行到宅服務，過程大約1.5至2個小時，但想要學習的學員至少要有美髮丙級執照的基本能力。

陳佳惠則說，到日本受訓後發現，老人在宅美容市場很大，不少美容師根本應接不暇，在台灣這類的服務未來市場空間很大，不論年紀愛美是人的天性，尤其有些長者行動不便，更需要到府服務。

耆樂社會福利發展協會執行長巫琇羽、仁馨樂活園區執行長王詩婷表示，長輩對自己生活的品質、外觀很重視，因而十分需要這種個別化服務，「行動美容是很好創新的概念，讓長者享受多元、高品質的照顧，真的很不錯。」