高雄家扶中心頒獎學金 新二代受矚目

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）貧困不丟書，寒門出良才。高雄家扶中心10日頒發獎學金，共254人獲獎，新住民第二代表現出色，共62位獲獎。這些學子在家庭經濟壓力之下，仍努力學習向上，不少人來自單親家庭，由新住民母親撫養，在家扶中心的幫助之下，積極求學。

高雄市南區家扶中心目前扶助約1200戶家庭，其中149戶為新移民家庭（東南亞80戶，中國暨港澳69戶），10日舉行獎學金頒獎典禮，新移民第二代子女獲獎者多，實屬難得。新移民家長在生活中面臨許多困難，語言文化、風俗習慣、飲食日常、社會人脈皆需長時間適應融合，當巨變發生，這些新移民被迫挑起經濟重擔，在教育子女上更是心有餘而力不足。

根據中央社報導，來自越南的潘紅絨，婚後丈夫生病無法工作，背負家庭經濟重擔，白天在燒肉店工作，晚上在快餐店洗碗，雖然會說流利國語與道地閩南語，女兒年幼時被診出白血病，至今仍難以接受，看著女兒忍受化療的嚴重不適，雖然萬般不捨，但絕對不在孩子面前掉淚。

萬幸，女兒的療程暫時結束，只需定期每三個月回診，女兒也很爭氣，學習表現良好獲得家扶中心獎學金，頒獎典禮上潘紅絨感動的不能自己，她表示，只要孩子身體健康平安長大，就是她最大的心願，也是身為一個母親最大的願望。

家扶中心表示，為勉勵幫助清寒學子，每學期開學前需籌措獎學金約350萬元，呼籲大眾加以關注及協助，更勉勵學子們正面迎接學習路上的重重關卡，並朝著未來邁進。