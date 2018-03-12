雙北捷運公車月票1280吃到飽 3/13開放購買

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北市長柯文哲與新北市長朱立倫今（12）日上午共同主持公共運輸定期票啟用典禮，宣布自4月16日起推出1280元30天定期票，在有效期限內無限次搭台北捷運、雙北的市區公車。

公共運輸定期票訂價為1280元，平均下來每天只要42元，連續30日內不限距離、次數搭乘台北捷運、台北市聯營公車及新北市市區公車（僅限段次計費路線，不含里程收費公車）及使用YouBike可享有前30分鐘租借免費，新北市境維持既有前30分鐘免費，並於3月13日開始販售。

民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定，至於敬老、愛心、優待卡及學生卡等特殊票種則不適用。

定期票自購買日起30日內必須任選一天於捷運或公車啟用，定期票購買後，如果超過30天沒有啟用，該定期票將失效，且票卡僅限一人使用。例如：民眾於5月1日持悠遊卡購買定期票，最遲必須於5月30日晚上12點前啟用。

但提醒預購的民眾，3月13日至4月15日為預購期間，民眾於預購期間購買之「公共運輸定期票」，請記得從4月16日起30日內任選一天啟用。只要將票卡輕觸捷運車站自動收費進站閘門或公車驗票機上之感應區，即可自動啟用定期票。

定期票有效期間屆滿後，持卡人可再擇日重新購買，或者持原票卡在有效期間屆滿前10日起(即啟用後第21日)，至捷運車站詢問處續購。例如：6月10日第一次使用定期票，可自6月30日起續購，續購之定期票將於原有效期限7月9日翌日（即7月10日）自動啟用，延長使用期限至8月8日。