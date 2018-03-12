(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本森友學園問題稍早出現新進展。財務省一改先前説法，向自民黨幹部坦誠，發現14件公文曾遭篡改。

《NHK》報導，日本内閣官房副長官西村康稔，向執政聯盟自民黨和公明黨的國會對策委員長表示，財務省經調查後，發現公文篡改情形。另外，財務省人員也已向自民黨高層報告，發現14件公文遭到篡改。

根據日本《產經新聞》，遭篡改的資料，是2016年（平成28年）6月，政府和森友學園，締結國有土地買賣契約時的相關文件，而篡改的時間是2017年2月底，也就是森友學園問題開始受到矚目的時候。

一位不願具名的執政聯盟幹部告訴《產經新聞》，安倍晉三妻子安倍昭恵的名字，因此從公文中消失。另外，財務省人士還涉嫌受政治家秘書要求，抹去了「本案之特殊性」和「特例内容」等文字。

而財務省目前已開始討論涉案之該省高層幹部，以及締結國有土地買賣契約之近畿財務局人員的處份，但財務省目前仍堅決否認安倍和財務大臣麻生太郎和本案的關聯。

日本官房長官菅義偉，在今（12）日上午出席記者會時，面對記者詢問財長麻生是否該負責下臺，只表示希望他好好指揮調查程序，不願正面回應。

日本官房長官菅義偉出席今日上午記者會（圖片來源：翻設自日本政府網路電視）

對於森友學園問題的新發展，根據《NHK》，最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男向記者強調，政府單位篡改提交國會的資料，甚至向國會撒謊撒了一年，問題規模顯然超過安倍政府本身問題，而已威脅到日本的議會民主主義。

立憲民主黨黨魁枝野幸男（圖片來源：翻攝自枝野幸男推特）

日政治風暴！財務省承認篡改公文抺去安倍妻子名字