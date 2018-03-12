桃園越南國服秀 「奧黛」風情萬種

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）新住民國服走秀10日在桃園熱鬧登場，桃園各國新住民穿上驕傲的國服齊走秀，現場異國服飾秀色彩繽紛，更有美食交流，歌曲欣賞等，新住民姐妹展現民族風情，美不勝收。

由桃園市越配權益促進會主辦的「新住民文化及美食交流-新住民國服秀．桃園發現台灣服」吸引許多原籍越南的新住民姐妹參加，此外，中國籍、緬甸籍新住民特地遠道而來，穿上傳統國服一起走秀。

越配權益促進會理事長馮玉英表示，越南國服名奧黛（Ao Dai），胸袖剪裁合身，在布料上選用絲綢等垂墜感強的軟性布料，高開叉上衣搭配喇叭長褲，拉高腿長，或坐或臥，相當方便，是越南姐妹參加婚禮的最佳選擇。許多越南新住民姐妹也是第一次在桃園穿上家鄉服，內心感動與驕傲可想而知。

桃園市長鄭文燦特地到場為新住民姐妹加油打氣。鄭市長表示，市府在新住民福利與權利上耕耘許久，已成立「新住民聯合服務中心」與即將設立的「新住民文化會館」皆是為了提供新住民更多服務而設立，意在提供新住民更多法務、就業、創業與家庭生活協助，同時更於桃園各區設立家庭服務中心，以便社工就近提供協助。

鄭市長更表示，新住民姐妹只要拿到居留證，便有資格申請市民卡，若未納健保前懷孕，可攜帶戶口名簿、居留證、孕婦健康手冊等至醫療院所接受產前檢查，每胎最高補助10次，市府將竭盡所能提供友善協助，希望新住民朋友在桃園能感受像家一般的溫暖。

國服秀前準備，新住民姐妹的興奮之情溢於臉上 （圖片來源：桃園市政府提供）