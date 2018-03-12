(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)爲了制衡中國對印度洋的野心，印度和法國簽署了軍事協定，並強調印度洋和太平洋之航行自由，並表示此兩地區「不可以出現霸權」。

日本《產經新聞》報導，印度和法國在當地時間10日，簽署了軍事協議，允許對方使用自己的軍事基地。

根據法國軍隊部（Ministère des Armées，相當於我國國防部）網站上的地圖，法國目前在印度洋、中東和東非有多處港口，在協議生效後，印度將可以使用這些軍港。

法國在印度洋附近軍事據點地圖（圖片來源：翻攝自法國軍隊部網站）

《產經新聞》指出，目前印度十分警戒中國在印度洋上的戰略佈局，尤其是以協助斯里蘭卡和巴基斯坦等國建設商港為名，卻在暗地偷偷鋪設改建軍港之路。而法國總統馬克宏也在記者會時也表示，法國是印度最主要的歐洲戰略夥伴。

馬克宏在今年初，選擇中國作爲上任後第一個出訪的亞洲國家。

根據法國《世界報》，阿海琺、空中巴士等五十名大公司領袖，也和馬克宏一同前往中國訪問，顯示出法國對中國巨大商機的興趣。

馬克宏甚至特別強調，法國與中國間，存在「戰略性夥伴關係」（partenariat stratégique），並提到智慧財產權、法國企業進入中國市場、以及法國接受中國投資的重要性。

儘管如此，從法印簽署的軍事協議可看出，法國仍對中國軍事意圖存在擔憂，因此選擇援助和中國進行印度洋博弈的印度，以制衡中國。

法印簽署軍事協議 強調航海自由制衡中國

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