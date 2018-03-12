CEVA：人類一年因為肉食傷害了700億的生命

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國際知名純素推廣訓練組織CEVA (Center for Effective Vegan Advocacy) 創辦人Dr. Melanie Joy和Mr. Tobias Leenaert受邀到台灣出席「2018 CEVA國際蔬活系列活動」，透過心理學、社會學及宏觀的角度分享推動蔬食的經驗，並期望在2040年達到全球肉食量減半的目標。

根據CNN過去的報導，全台蔬食人口約有170萬人，餐飲特色更是列入全球十大素食景點。

來台的純素推廣組織兩位創辦人Dr. Melanie Joy和Mr. Tobias Leenaert在兩年內已走訪17個國家24個城市，今年首度到亞太地區授課，並以自身專長與經驗，協助推廣組織或推廣者現場培訓等。

國際知名心理學家Dr. Melanie Joy 是CEVA共同創辦人之一，同時也是Beyond Carnism創辦人兼主席，曾經榮獲和平獎（Ahimsa Award）。她提出Carnism(肉食主義)一詞，從心理學角度探討肉食主義可能影響人類對待動物的矛盾態度，這種態度可能會引發認知失調。

▲Dr. Melanie Joy(左)、Mr. Tobias Leenaert(右)。(照片由慈心有機農業發展基金會提供)

Dr. Melanie Joy 在其著作《盲目的肉食主義：我們愛狗卻吃豬、穿牛皮？》一書中，指出肉食主義是一種隱藏在日常生活中的體系，潛移默化的影響人類的思想與行為。她說明，透過心理的防禦系統，造成認知的扭曲，進而感覺麻木，讓我們一年因為肉食傷害了700億的生命，是人類歷史上從未有過的暴行。

Tobias Leenaert也是CEVA共同創辦人之一，同時也是Ethical Vegetarian Alternative（EVA）的共同創辦人，更是成功讓蔬食在比利時的根特市（Ghent）成為世界上第一個官方支持每周一日素食日的城市。在其著作「How to Create A Vegan World」（如何創造純素世界）一書指出，在進行蔬食推廣的過程中，保持友善與務實的行為才能得到支持，並保持樂觀積極的態度，相信肉食主義者會在一段時間後認識蔬食背後的意義。Tobias Leenaert強調，人類本具同理心，失去了同理心，則造成了不平衡。

兩位講師此行共同指出，對於純素的飲食，人類一天有三次機會，可以選擇不傷害動物，或是漸次提高對於蔬食的比例。我們透過更多的省思，就有很大的機會從漠視到醒覺，進而尋回對動物的同理心。

對於如何達成2040年全球肉食量減半的目標，兩位大師認為，東方傳統文化中，相對蘊含了更多的同理心與慈悲心，加上在台灣有許多像慈心基金會的組織，一直長期致力於蔬食的推動，在努力過程中，帶動了教育體系、政策前導、並引發其他盟友的投入，已經一步步邁向問題的解決。

▲Dr. Melanie Joy和Mr. Tobias Leenaert與來賓合影。(照片由慈心有機農業發展基金會提供)

「2018 CEVA國際蔬活系列活動」在全北高二地舉辦「與大師對話」活動，該講座由慈心有機農業發展基金會主辦，並由里仁公司等單位共同協辦，一起推動低碳蔬食暨與各界推廣蔬食者進行交流。