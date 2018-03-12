(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日媒體日前報導，斯里蘭卡政府因爲債務壓力，被迫將港口「租」給中國99年。不過根據最新消息，被錢逼急的斯里蘭卡，似乎正打算將機場也讓給中國。

日本《產經新聞》日前報導，斯里蘭卡政府，將中國協助興建的漢班托塔（Hambantota）港，交給了中國的國有企業。當地媒體也發現，港口管理設施被掛上了中國的五星旗。報導分析，斯里蘭卡會淪落到被中國在自己家插上國旗，是因為沉重的債務負擔，讓他們只好眼睜睜看著海上基礎建設，被中國奪走。

根據《日本經濟新聞》，中國在取得漢班托塔港經營權後，大幅提高港口使用費，故意使貨物大幅減少。報導分析，中國此舉，是爲了使港口附近經濟衰敗，讓地價下跌，方便他們買更多土地，好將漢班托塔港，建設成解放軍軍港。

另外，現在傳出斯里蘭卡政府似乎還有意，將馬特拉·拉賈帕克薩國際機場（Mattala Rajapaksa International Airport）賣給中國。《日本經濟新聞》指出，去（2017）年印度政府曾經對收購該機場，表示有興趣，但雙方條件無法談攏，導致不了了之。因此若中國政府趁機表示願意收購機場，則解放軍很可能會得到在印度洋建設空軍基地的機會。

中國殖民出奇招 故意讓斯里蘭卡港口蕭條

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