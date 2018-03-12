〈財經主筆室〉中國頻開惠台綠色通道  政府對策在哪？

最近目前國內討論最熱門、最夯的兩件事。一是鴻海FII短短36天就完成中國A股IPO流程，獲中國證監會通過上市審核，二是中國公布31條惠台措施。雖然府院定調由行政院來作政策回應，並從本周一起召集相關部會討論因應措施，但民間擔心中國繞過官方交流頻開「綠色通道」已造成磁吸效應，若政府沒辦法真正端出有效的長遠發展政策出來，台灣恐難避免面臨人才、產業兩頭都空洞化困境。



針對鴻海子公司FII在中國迅速獲淮上市，台灣政府官員的分析是「不好的公司，在中國會快速通過上市嗎？中國會自冒風險嗎？」官員強調「重點是鴻海好，不是中國好」。沒錯，大家都搶著要吸引好公司前去掛牌上市，只不過這些公司最後都沒有選擇台灣資本市場，而在中國掛牌上市，原因何在？ 更值得深究。



從實際數字來看，2017年中國股市有436家企業上市，籌資額約新台幣1兆550億元，平均每家籌募資金24.19億元；香港股市有161家新股上市，籌資額約4914億元，平均每家募得資金更高達30.52億 元；反觀台灣去年只有37家企業IPO上市櫃，一整年下來總共只籌得138億元，平均每家募得的資金僅有3.72億元，少得可憐。台灣資本市場對企業吸引力明顯不足是事實，尤其對這些所謂的「好公司」、「大公司」來說，真的完全不具任何的吸引力，政府官員應反思原因何在。



中國國台辦主任張志軍，去年底在全國台協會長座談會上就已承諾，鼓勵並支持台企在A股上市，加快形成「台企類股」的出現。目前台灣近1700家上市櫃公司，近八成都在中國有投資，只要這些企業未來在中國有再投資需求，在中國就地融資，絕對是最佳籌資選擇，中國對富士康開闢審核的「綠色通道」，已經廣泛的引起市場注意及討論，也已經達到標竿的作用，未來絕對會有越來越多台灣上市櫃公司爭取登陸A股，磁吸效應似乎很難避免？



有關中國公布31條惠台措施，就以有關文化產業部份，截至目前看到政府官員的反應及說法，包括對岸釋出的惠台政策會不會有什麼附加條件？文化界最注重創意自由，台灣文化界前往中國，能否得到環境自由度？有官員還指出，「簡單說，在台灣可以做『全民大悶鍋』節目，在中國可以做嗎？」。但咱們的政府官員不知道清不清楚？「全民大悶鍋」這個節目，早因為收視不佳而停播，過時題材早就不是現在電視文化的主流，甚至一些曾在節目前走紅的藝人，老早前進中國發展得愈來愈順利，中國很多好的電視節目，節目企劃及幕後工作人員，也早都是台籍人士。



政府官員如果觀念、思維再不改變，相關部會討論因應措施也只停留在研究「如何對抗？」以及「批判對岸作法的正當性及疑慮」而非好好討論研究未來發展對策，台灣如何走出自己的一條路？那台灣未來發展仍將陷入一團迷霧之中？政府若無法真正端出牛肉讓民眾看得到？那台灣企業、人才都留不住、紛紛出走時，台灣就真正很難擺脫產業及人才空洞化困境！