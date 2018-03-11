【快訊】中國人大2958票決議　取消國家主席連任限制　僅2票反對

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）​中國全國人大下午舉行第三次全體會議，三點左右就憲法修正案草案進行表決，最後獲2958票贊成通過，兩票反對，三票棄權。這也意味著現任國家主席習近平，在2023年第2個「五年任期」結束後，將繼續掌權。

香港媒體報導，此次涉及的修改共有21條，包括刪除「國家主席不得連任超過兩屆」的限制、將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入序言，以及增設監察委員會等。

今年中國「兩會」期間，國家主席習近平已經公開表態，表明他自己完全贊同憲法修正案草案，在草案形成過程中「充分發揚了民主」。

據香港《明報》報導，此次表決採用電子投票箱，工作人員發給專用投票筆，人大代表必須把票面贊成、反對或者棄權的空格填滿。票面有多種少數民族語言，贊成、反對或棄權只能選一項，空白或者多於一項都會被視為無效。

該電子票箱可即時讀取票面結果，經伺服器第一時間匯總，如果是無效票，還會由專門的監票人員覆核。

但香港《蘋果日報》報導則稱，票箱共28個。整個投票過程閉門進行，記者不得入內，表決結果由主席團常務主席、政治局常委栗戰書公佈。票箱投票時間長，當局有充足時間準備，操控投票結果，甚至可以在無人監察下，隨意宣稱投票結果。

香港《蘋果日報》稍早還引述多位中國藝文界人士稱，江澤民、胡錦濤都遵守憲法不搞終身制，紅二代的習近平更不應特殊，並質疑民意基礎何在。