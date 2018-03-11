【311地震七周年】蔡總統發日文推特　外長吳釗燮赴交流協會追思

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）引發福島核災的日本311大地震，今天屆滿7週年，總統蔡英文今以日文發出推特，追悼震災中不幸罹難者，也向所有受災者致上慰問之意，並深切期盼災區重建工作有更多進展。

本日は、3.11東日本大震災を発生したから7年を迎えました。震災で犠牲された方々のご冥福をお祈るとともに、被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。また、被災地の復興が一層進展することを切に願っています。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 11, 2018

2011年3月11日，日本時間下午2時46分，日本東北海域發生規模9.0大地震，引發高度超過10公尺的海嘯，侵襲東北地方及關東地方。



在311大地震屆滿7週年的今天，根據統計，目前仍有逾7萬災民無家可歸，過著避難生活。此外還有逾8成受災民眾認為，地方經濟仍未脫離大地震影響。

中央社報導，日本台灣交流協會11日也舉辦「311東日本大地震七週年追悼感恩會」，外交部長吳釗燮、台日關係協會會長邱義仁，都出席活動並為死難者默哀。

外交部長吳釗燮（前左3）、台日關係協會會長邱義仁（前左2）11日均出席「311東日本大地震七週年追悼感恩會」。中央社

此外為了感謝台灣民眾，在2011年311東日本大地震給予的援助，目前在台灣的日本留學生，組成「謝謝台灣活動實行委員會」，11日在淡水辦活動。委員會成員都將311這天，視為「台日友誼日」。

中央社報導，今年第7屆「謝謝台灣 日台心之絆」活動今(11）日在淡水登場。絆（日本發音kizuna），指的是一種連帶關係、心連心的情誼。