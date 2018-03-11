【311核災七周年】台電：核廠如期除役　非核家園目標不變

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）日本福島核災屆滿7週年，台電公司今(11）日表示，核一、二、三廠將如期除役。核四不啟封、不運轉。台電並重申，無論核二後續是否再轉，都不會影響如期除役的時程與非核家園目標。



311廢核大遊行今天下午在凱道登場，台電今天也發布新聞稿，說明相關議題。



台電指出，核一1號機今年12月將停機進入除役階段，現正辦理二階環評；核二、核三廠則分別將在2021、2024年進入除役階段。台電並將在今年底前，提出核二除役計畫申請除役許可。

台電表示，即使原能會對核二2號機大修後再轉申請的安全審查5日剛剛通過，後續無論是否再轉，都不影響核二如期除役的時程，與非核家園目標。



針對核四，政府已明確宣示不啟封、不運轉，台電正在持續推動既有資產維護，爭取轉售機會，同時目標在今年完成首批核燃料運送至國外；廠址規劃轉型為綜合電力園區。



至於核廢料處置方面，台電表示，行政院非核家園推動專案小組，正優先討論關於目前放置低放射性廢棄物的蘭嶼貯存場、遷場議題，及推動核廢料集中貯存方案。希望參照荷蘭等國際經驗，推動集中式貯存計畫，規劃興建放射性廢棄物集中式貯存設施，提供用過核燃料與低放射性廢棄物的中期貯存，以便順利銜接後續最終處置，並有助核電廠除役工作。

而集中式貯存設施選址作業，將依公正組織、公開參與及客觀標準的原則推動，不預設特定地點，確保社會正義。