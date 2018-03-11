【更新】體操狼師疑性侵學生10年　高雄地檢署傳喚後30萬交保

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）高雄市一所國小，傳出體操教練疑在多年前涉性侵多名女學童。高雄市警察局婦幼警察隊，已受理並報請高雄地檢署組專案小組偵辦，將傳喚涉案人調查。中央社報導，目前已知疑有兩名被害人。

《自由》報導則指出，被害人至少提供五名學姊、學妹，疑似受到該名梁姓教練侵害。11日《自由》報導稱，遭指控涉嫌性侵女學生的高雄市某國小梁姓體操教練，昨(10)日深夜遭高雄地檢署傳喚到案，訊後諭令30萬元交保候傳。

中央社引述高雄市教育局昨(10)日指出，陳情人今年初在教育局長信箱內留言陳情，指國小體操教練多年前涉及對體操學生性侵，發生時間約在民國85年至95年之間，教育局提供陳情人法律、心理諮商支援，並循行政調查與司法調查併行，鼓勵配合司法調查。



中央社10日報導，被害人由社工員陪同，向高雄市政府警察局婦幼警察隊報案。警方表示，被害人當時情緒激動，受理後即刻報請高雄地檢署指揮偵辦，檢察官相當重視。



報導引述雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，檢方在第一位被害人指控時，即以專案指揮方式立案，由主任檢察官楊碧瑛和檢察官鄭靜筠，以及婦幼警察隊和社會局家防中心與教育局組成專案小組調查。



高雄市教育局也表示，已啟動性別平等教育法進行調查，並依決議請疑涉案教練請假至調查結束。涉案人於80年到國小服務至今，適用「專任運動教練輔導與管理辦法」，因涉案人適用法條沒有「暫予停聘」規定，所以教育局依「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條，由性平會議決議請教練請假，至調查結束。

女性揭露自己遭性侵經歷的「我也是」（#MeToo）運動，近來持續發酵，教育局轉述這起控訴案例當事人，也說是閱讀「美國女子體操隊性侵醜聞」相關報導後受觸動，而決定向教育局提出陳情。

其實，當事人也透過友人公開在網路po文指「體操是我最愛的運動、也是我最恨的運動」，還說「我很想飛，但是我的翅膀卻被他折斷了，而他是一度被認為是父親的教練…」字字沉重的控訴，充滿憤怒與昔日的無助。

​逾千字的貼文清楚指出教練所在的學校及名字，控訴教練借練習或比賽後放鬆的機會，與她及體操學員身體接觸的過往，這名當事人不再扮演被噤聲的小女孩，而是復仇者，要讓教練的惡行受到審判。

高雄市警察局婦幼警察隊籲請校方和家長教育子女，維護身體的自主權，如果遭受侵犯要勇於報警。目前全案進行政調查與司法調查程序，高雄教育局呼籲，若有疑似情事受害人出面，將給完全的保護與支持，並完備調查處理程序；司法調查部分，已在2月5日由高雄地方法院檢察署指揮偵辦中。