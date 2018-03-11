《完整版》 一生只有一次HBL 106學年度HBL高中籃球聯賽賽事報導

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北小巨蛋採訪報導) 連續兩天在台北小巨蛋進行的是一年一度HBL高中籃球聯賽的4強賽。松山高中與普門中學成功在小巨蛋締造二連霸！

松山高中

普門中學

女子組殿賽 永仁高中VS.滬江高中

滬江在首節前失誤連連，比分差距曾一度拉大至12分。 第一節結束16:9， 永仁暫時領先。到了第二節，滬江逐漸找回手感。到了中場，滬江將比分追至4分差。上半場結束，永仁暫時以28:24保有領先優勢。

第三節一開始，滬江拉出一個7:0的攻勢將比分反超。不過永仁也在第三節逐漸找回手感，兩組比分一路緊咬。到了決勝節，滬江進入團隊犯規麻煩，幾名主力球員身上也有至少有3-4次犯規。

最終比賽結果，滬江高中以71:66擊敗永仁高中，三度以季軍作收。在季殿賽中砍下最高分29分的蘇嘉嫻在賽後受訪時表示：感謝HBL這個平台讓她能夠展現自己的實力。教練在賽後受訪時表示：「這其實不是我們的最終的目標，不過這也是學習中的一部分。」

男子組季殿賽 東山高中VS.南山高中

昨日雙山在爭奪冠賽都在末節慘遭逆轉，無緣冠軍戰。不過東山高中在106學年HBL高中籃球聯賽中創下隊史最佳成績。昨日初次登上台北小巨蛋，在上半場表現十分亮眼。東山高中曾一度將比分差距拉開至14分差，不過松山高中到末節進行反撲。比賽最終有松山高中再次收下冠軍賽門票，以58比55成功逆轉擊敗東山高中。南山高中在昨日不敵能仁家商，來自能仁家商的高承恩在末節飆進超前3分球，讓南山在今日與東山爭奪季軍。

南山高中在首節前四分鐘打出了10：0的攻勢。到了第二節南山求勝意志大爆發，繼續將比分差距拉大。南山在上半場以44:29，15分領先進入下半場。

下半場東山利用全場壓迫打亂南山球員的進攻節奏，頻頻轉換快攻打出了20:16的攻勢，以49:60進入最後一節。東山高中邱子軒在比賽倒數6分鐘與陳緯在末節左手切入上籃將比分拉至僅僅6分差59:65。不過東山在末節進行四分鐘就已累積5次團犯，讓南山頻頻站上罰球線。

東山高中邱子軒粉絲高舉加油板

比賽結束，南山擋下東山在末節反撲以77 :73 收下本屆HBL高中籃球聯賽季軍。南山高中隊長張鎮衙對於今日是自己代表南山的最後一場比賽，他表示：「今天是代表南山高中的最後一場比賽，不過我並沒有遺憾。雖然昨天輸掉比賽，沒辦法打入冠軍戰；但是從預賽一路打到季殿賽，大家都非常努力。」

女子組冠亞賽 南山高中VS.普門中學

今年普門中學以79:58輕取南山高中，成功笑納女子組HBL高中籃球聯賽冠軍寶座，完成二連霸。兩隊在首節一路緊咬。到了第第二節，南山高中僅10分進帳。普門在整場比賽中進攻節奏快，不讓南山有任何機會轉換快攻追回比分。雖然普門在第三節頻頻發生失誤，在前五分鐘已累積五次團隊犯規，但南山罰球命中率欠佳，無法透過罰球追回比分。兩隊的比分差距一度拉開至20分，南山積極追分但無法抵擋。

普門中學總教練廖哲憶在賽後分享自己執教的心路歷程：「其實因為球員們的身型來看，沒有很多人看好我們打進冠軍賽，甚至連霸。」

普門中學羅培儀在本場比賽中砍下37分，其中有8顆三分球；帶領球隊拿下二連霸，創下賽季最佳成績。對於她今日在小巨蛋高中生涯最後一次比賽的火燙手感，她在賽後受訪時表示：在這次的比賽中能超越姐姐羅培甄感覺真的很棒。這次帶著大家一起打進小巨蛋，甚至連霸，他真的很興奮。她也希望學妹們之後能好好訓練，明年期待學妹再次締造傳奇！

普門中學神射手羅培儀

男子組冠亞賽 松山高中VS.能仁家商

松山今日挑戰HBL高中籃球聯賽二連霸，也是冠軍賽的常客。今日在小巨蛋的最後一役，松山高中林正以及林勵在首節多次連線，在第一節拿下10分。能仁的內線薄弱，首節結束，松山以16:10暫時領先。第二節松山打出一波9:0的攻勢。比賽進行至第四分鐘之後能仁逐漸找回比賽手感，連砍6分。松山中鋒林正在第二節未結束前已累積三犯，因此在上半場還沒結束前先被換下場。馬建豪在倒數兩分鐘時飆進一顆3分球將比分差距拉開至13分。上半場結束，松山高中以37:25暫時取得領先優勢。

到了​第三節下半場，能仁主力球員陳范柏彥受傷被暫時換下場。松山高中在本節累積了五次團隊犯規，能仁頻頻在球場中製造對方犯規，讓他們順利站上罰球線漸漸將比分追至個位數。不過能仁在第三節末端進攻過度急躁，讓比分差維持在10分。

到了最後一節，丁冠皓的三分外線以及陳范柏彥的灌籃助球隊將比分差距再次縮小至5分差。松山在此節穩扎穩打，到了最後一分鐘開始放慢比賽節奏。松山高中最終頂住壓力，以70:60 蟬聯HBL高中籃球聯賽男子組冠軍。

松山高中教練黃萬隆在賽後表示：「球是圓的。我們在比賽中都看得到，但我們都堅持這我們的信念。我的球員是我的驕傲，他們的努力跟拼勁讓我們得到一個冠軍。」隊長莊家誠表示：「辛苦大家這三年一起被教練訓練。雖然很辛苦但是你們都堅持過來了，也是因為這樣你們拿下二連霸。」

林正則在賽後也留下複雜的眼淚，喊道「這個過程真的太苦了！」他也感謝教練在每次練習中的叮嚀讓他能從一個籃球素人變成現在的主力球員。雖然很苦但得冠之後，一切都值得了！」

林正

得獎名單

​MVP: 林勵 羅培儀



新人后: 鄭慧慈

籃板王/后: 譚傑龍/鄭慧慈

抄截王/后:魏嘉豪/陳孟欣

阻攻王/后: 林正/陳芷英

​精神總錦標：能仁家商