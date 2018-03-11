習近平恐成「習皇帝」　川普：美國也可以學習

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國CNN派駐中國北京的記者雷普利(Will Ripley)日前在CNN國際頻道節目中，評論中國國家主席習近平恐因人大修憲變「終身職 」一事時，CNN在中國的播出訊號，突然消失。

英國《獨立報》6天前報導，CNN當時的連線首先播出一段川普總統的錄音評論，川普直說習近平是個「紳士」，如今即將變成終身職的國家主席，他還開玩笑說，「或許美國哪一天也可以效法中國！」

接著輪到的CNN記者雷普利連線，他說了幾句話後突然對主播說：「現在我們(在中國)的訊號被切斷了！」CNN國際頻道的連線畫面中，也可看到CNN在當地的電視中瞬間變成黑畫面。



日前中共提出修憲，準備刪除國家主席任期限制，該修憲案預定在今日 (11日)表決，外界分析，如果順利通過，現任國家主席習近平，就會形同無任 期限制的「皇帝」。

雷普利當天連線時向中國以外地區的觀眾們解釋說：近日在中國的社群媒體與網站上，新聞管制相當嚴格，凡是「皇帝」(emperor)或「不同意」(disagree)等敏感字眼，都不能出現。「你會發現沒有人抗議這個有爭議的修憲提案，因為民意都被『霸凌』 、言論也被管控。」