習近平恐成「習皇帝」　川普：美國也可以學習

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國CNN派駐中國北京的記者雷普利(Will Ripley)日前在CNN國際頻道節目中,評論中國國家主席習近平恐因人大修憲變「終身職 」一事時,CNN在中國的播出訊號,突然消失。

英國《獨立報》6天前報導,CNN當時的連線首先播出一段川普總統的錄音評論,川普直說習近平是個「紳士」,如今即將變成終身職的國家主席,他還開玩笑說,「或許美國哪一天也可以效法中國!」

接著輪到的CNN記者雷普利連線,他說了幾句話後突然對主播說:「現在我們(在中國)的訊號被切斷了!」CNN國際頻道的連線畫面中,也可看到CNN在當地的電視中瞬間變成黑畫面。



日前中共提出修憲,準備刪除國家主席任期限制,該修憲案預定在今日 (11日)表決,外界分析,如果順利通過,現任國家主席習近平,就會形同無任 期限制的「皇帝」。

雷普利當天連線時向中國以外地區的觀眾們解釋說:近日在中國的社群媒體與網站上,新聞管制相當嚴格,凡是「皇帝」(emperor)或「不同意」(disagree)等敏感字眼,都不能出現。「你會發現沒有人抗議這個有爭議的修憲提案,因為民意都被『霸凌』 、言論也被管控。」

The moment CNN is blacked out in China. State censors shut off CNN’s signal when I start talking about President Xi abolishing term limits.



President Trump is praising China’s authoritarian leader: “He's now president for life...Maybe we'll have to give that a shot some day” pic.twitter.com/YkP9vZcWrX