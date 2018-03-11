周日全台晴朗舒適　白天氣溫明顯回升

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局觀測，今（11）日清晨輻射冷卻影響，中部以北氣溫偏低，平地最冷是新竹的攝氏10.5度。氣象局預報，全台天氣晴朗穩定，白天起氣溫明顯回升。



中央社報導，氣象局觀測，清晨中部以北及東北部平地，低溫都未超過13度，以新竹10.5度最低，其次是嘉義11.6度、台中11.7度。



氣象局說，今天各地天氣晴朗穩定，白天起氣溫明顯回升，北部、東半部高溫約21至24度，中南部約23至26度，但入夜後氣溫還是較低，日夜溫差大。



氣象局預測，明(12）日起至15日，氣溫會逐漸回升，各地除早晚偏涼外，白天都是晴朗、舒適天氣，西半部日夜溫差較大。



春季天氣變化快，根據氣象局未來10日天氣預報，16日將有一波鋒面接近台灣，北部、東半部水氣增多，有局部短暫雨，其他地區仍可維持多雲到晴天氣；因無明顯冷空氣，依舊溫暖舒適，18至20日北部、東半部稍轉涼。