蘋果雲「雲上貴州」傳技術顧問持用戶個資勒索

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）蘋果公司（Apple Inc.）今年初遭爆料2月28日起將中國區用戶的iCloud營運轉移至一中國國有企業「雲上貴州」，引發爭議，台灣民眾擔心自己資料是否也被「當成中國地區的一部份」而交給雲上貴州而有外洩疑慮，現在更傳有中國網友爆料指個資遭雲上貴州技術顧問竊取並敲詐勒索，引發關注。

禁書網9日報導，網名「美國往事1999」的微博用戶在5日發文指出，在其iCloud轉由雲上貴州服務第一天，他就致電蘋果客服熱線詢問iCloud事宜，但轉接的技術顧問態度敷衍並與其發生口角，後該名顧問用手機回電，宣稱自己利用職務之便取他的個資，並威脅以後他使用蘋果設備將會帶給他工作生活不便。6日該網友再發文，指蘋果公司當日上午聯繫他指該涉事員工已遭開除，但拒透露具體詳情。

報導接著指，蘋果公司向新浪科技新聞提供一份聲明確認有此技術顧問存在，但指該顧問沒有用戶隱私取得權限，也指該涉事者並非因此事遭解僱。

蘋果公司年初雖不斷強調安全性不打折，還是讓不少台灣用戶害怕儲存的照片、影片、文件與備份等等會輕易外洩。知名科技部落客「蘋果仁」就教一招簡單判斷方式，看自己存在iCloud的資料是否被交給「雲上貴州」。

首先，先進入這個網址：https://www.icloud.com/optout，進入後點下方紅框處的「於2018年2月28日起停用 iCloud」，之後再進入iCloud登入帳號，如果畫面出現「您用於 iCloud 的 Apple ID 之國家或地區並未設定為中國…」字樣，代表資料未轉入雲上貴州。

另外，蘋果客服人員日前回應國內其它媒體表示，目前所知僅有中國的客戶會受到影響，目前儲存台灣iCloud資料的伺服器都是在美洲。