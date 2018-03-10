念書也可以賺錢？移民署提醒移工勿受騙  

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）近來有人力仲介公司為招募移工，宣傳說來臺灣可一邊讀書一邊打工賺錢，對此耳語，移民署長楊家駿今（10）日鄭重聲明，在臺灣唸書的簽證是「學生簽證」而非「工作簽證」，如果要合法打工，尚須取得勞動部核發的工作許可，否則即為違法行為。

楊家駿於春節前夕與印尼駐臺代表處羅伯特代表至臺北火車站大廳關懷移工，過程中楊署長與羅伯特代表與移工朋友席地而坐，了解移工朋友在臺的生活情形，楊署長發現有移工朋友接觸到一些不正確的訊息，他除了當場說明外，也特別提醒移工朋友要向代表處或臺灣政府部門求證，切勿受騙。

楊家駿指出，許多移工朋友都聽到，有仲介宣傳臺灣有一些大學可以念書同時又可以工作！楊家駿解釋，在臺灣唸書的簽證是學生簽證而非工作簽證，如果要合法打工尚須取得勞動部核發之工作許可，且每週有工作時數的限制。依就業服務法及移民法相關規定，非法打工將遭到限期離境之處分，並視情節輕重將管制不得入臺1至3年。

移工被騙來臺灣工作，可以讓他們留下來嗎？楊家駿表示，如果是被人蛇集團欺騙，經司法機關認定為人口販運被害人，政府會提供受害移工緊急安置及短期工作許可，移民署也會儘快協助被害人返國。楊家駿呼籲，如果移工有此情形，宜儘快向移民署通報，臺灣在98年已有「人口販運防制法」等立法保障，移工們不用擔心受到剝削無處申訴。

此外，有移工朋友反應，現在工作3年後不需出國1日雇主即可續聘，然而有一些仲介公司還是會再收一次仲介費，可以拜託署長跟勞工部門溝通叫仲介不要再收費嗎?！就這議題，署長已指示同仁要轉知勞動力發展署有這種情事，請他們特別注意。

楊家駿表示，我們應該感謝移工朋友對臺灣社會的貢獻，同時也要體諒他們在異地打拚的辛苦與鄉愁，讓新住民及移工朋友感受到尊重與關懷，把臺灣當作自己的「家」。