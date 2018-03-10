美專欄作家選全球女性領導人 蔡總統入選

（中央社記者黃兆平紐約9日專電）國際婦女節剛過，美國專欄作家魯賓撰文感嘆全球女性領導人太少。她建議關注總統蔡英文等女性元首，並提及蔡總統必須穩健執政，以平衡北京的壓力和美國處理台灣議題的疏失。

費城詢問報（Philadelphia Inquirer）8日刊出專欄作家魯賓（Trudy Rubin）的專文，為慶祝三八婦女節，魯賓試著列出2018年全球值得關注的女性政治領導人，但發現名單實在太少，令人失望。

文章還附上蔡總統、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及參選俄羅斯總統的前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）等3人的照片。

魯賓指出，全世界目前只有20名女性國家元首或政府領導人，占315位領導人的6.3%。其中，英國及丹麥女王還是世襲產生。

世界經濟論壇（World Economic Forum）去年曾預測，99年後，全球男女政治領導者人數，才可能接近。

魯賓提出2018年值得關注的各國女性領導人，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相梅伊（Theresa May）、愛沙尼亞總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）、立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskait?）、智利總統巴舍萊（Michelle Bachelet）及37歲的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等，蘇布查克也在名單中。

希拉蕊（Hillary Clinton）角逐美國總統失利，魯賓質疑美國需要這麼長的時間才能選出女總統嗎？

文章同時建議關注台灣的蔡總統，中國和聯合國皆不承認蔡總統是主權國家的領導人，為平衡來自北京的壓力和美國總統川普處理台灣議題的疏失與出醜，蔡總統必須採取強硬及穩健的治理措施。

魯賓揶揄北京不可能找到任何高階女性領導人，中國國家主席習近平本週也幾乎確定要成為終身國家領袖。