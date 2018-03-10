外交部百日工作目標　用年輕創意找出「外交新思維」

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）外交部長吳釗燮2月26日才自原總統府秘書長一職轉任執掌我國外交事務，日前他提出上任100日要優先推動的外交工作項目，除了要與部會年輕職員共同尋找「外交新思維」外，還要讓外交走入校園。

外交部9日晚間發布新聞稿，表示吳釗燮共列舉八項外交工作目標，作為上任百日優先推動項目。

文中提及吳釗燮認為，台灣的外交工作相較於其他國家，面臨更多挑戰，外交人員也因此必須付出更多的努力、創意，以及效率等，而外交部亦應培養更多外交新秀，以開展台灣外交工作的另一個新局。

這八項工作目標，呼應吳釗燮在就職宣誓典禮上表達將給部內年輕外交人員更多發展空間，包括每月舉辦年輕外交人員與部長的便當會，用以「鼓勵腦力激盪、發揮創意想像，並共同尋找外交新思維」，以及要讓外交走入校園，藉由與年輕學子對話，分享外交經驗，吸引更多年輕人投入外交工作。

此外，配合新南向政策及其他執政團隊主打的經濟目標，吳釗燮表示外交部將檢討人力配置、強化人員訓練，並且提升駐外館處招商引資及經貿諮商的功能。

而針對中國持續打壓我台灣國際空間，以及區域情勢變化多端，吳釗燮則提出要強化外交部內部的危機處理及對外的回應機制，以因應外交突發狀況，另外還要提升部內資訊安全防護，並強化資安領域的國際合作。

最後，針對行銷台灣部分，吳釗燮指出外交部將加強運用新社群媒體平台，強化公眾外交及國際發聲能量，以及重新檢討外交禮品內涵，著重彰顯台灣元素及推廣台灣特色文化。

外交部表示，為確實執行吳釗燮上任百日優先外交工作項目，外交部研究設計會將管控各單位的工作進度，並定期檢討執行成效。