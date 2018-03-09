日募7,000萬台幣駐花蓮震災　外交部由衷感謝

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）外交部今（9）日表示，自花蓮2月6日大地震以來，日本民間發起的捐款活動至今已募得超過2億7千萬日圓（折合新台幣約7千480萬元），對此外交部表達由衷感謝。

六日近凌晨時分，花蓮地區發生規模6.0的強震，震度達7級，導致開業40年的統帥大飯店以及住商混合的雲門翠堤大樓倒塌，另外也有多處民宅倒塌，以及兩座橋墩受損封閉，災情嚴重。

這場地震共造成17人罹難，當中包括五名台灣人以及12名外籍人士，另外逾280人輕重傷。

外交部發布新聞稿，指出日本民間在震災後踴躍發起捐款活動，截至9日止，來自日本民眾的善款已籌得超過2億7千萬日圓。

外交部提及，這筆善款是透過我國駐日各館處代收，或是經由日本雅虎及樂天募款網站等管道募得，對此，外交部代表台灣及全體人民向日本各界的善行義舉，表達由衷謝忱。

花蓮地震發生後數日，總統府及外交部皆表示陸續收到各國致函慰問，其中日本首相安倍晉三更親手以毛筆字寫下「台灣加油」四字，並公布在個人的推特（Twitter）及Instagram帳號。

此外，日本也派遣兩台深層生命探測器及七人搜救小組來台，協助搜救工作，外交部表示，此舉「展現患難見真情，並體現台日雙方共同珍視的友誼與價值觀。」