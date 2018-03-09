外國人才專法　首張就業金卡由YouTube創辦人獲得

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）《外國專業人才延攬及僱用法》於今年2月8日正式上路，而根據國家發展委員會新聞稿指出，全台首張「就業金卡」已在日前由行政院長賴清德親自頒發給美國影音共享平台YouTube的共同創辦人陳士駿，肯定他回台貢獻科技及管理的長才。

根據國發會資料，就業金卡是工作許可、居留簽證、外僑居留證，以及重入國許可四合一的個人准證，持卡人無需透過雇主申請工作許可等證明，且可自由尋職及轉換工作，持卡人的親友也同步獲得來台探親的停留許可，最長可達一年。

此外，持卡人若首次來台的年薪所得超過新台幣300萬元，前三年還可享有高達百分之50的稅收減免。

賴清德與陳士駿會面時表示，政府正積極推動各項留才、攬才政策，包括修訂產業創新條例外及外國人才專法等，希望打造一個更友善的工作及生活環境，提高外國人才來台的誘因。

賴清德進一步指出，政府還將建立一套服務機制，包括設立單一窗口等，解決外國人才在台或有意來台工作時會遇到的問題，「讓全世界瞭解台灣是一個張開雙手、擁抱國際人才的國家。」

就業金卡是依據外國人才專法架構設立，持卡有效期間為一至三年，期滿後可重新申請，然而每一工作類別的申請門檻是由中央目的事業主管機關公告而訂，目前公告有八大領域，包括科技、經濟、教育、藝文、體育、金融、法律，以及建築設計，其中又以經濟、科技及金融領域所設定的資格最具彈性。