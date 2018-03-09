生命如陶塑 「娑婆世界──連寶猜陶藝之旅」史博展出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）陶藝是一種無言之美，生命如陶塑，經過構思、拉坏、捏塑、素燒、上釉，以攝氏一千兩百度以上的火焚心鍛燒，一如人生。國立歷史博物館「娑婆世界──連寶猜陶藝之旅」，展出30餘件作品，藝術家以走過「敲盡千磚皆不是」的境界，用作品訴說娑婆世界裡眾生百態。

知名陶藝創作家連寶猜女士於1970年代畢業於銘傳大學商業設計科，隨即投入藝術創作與設計，曾追隨名雕塑藝術家楊英風學習雕塑四年，並從學者顧獻樑教授學習近代藝術理論。

陶藝創作，先將土石經過練土而成為泥團，再以巧手拉坏或捏土塑形，然後經過高溫火焰的窯燒淬鍊，終而化成令人讚嘆的器型與釉色。陶藝也是人類從原始時代進入文明發展的重要標記，不僅止於生活器物，還因陶土本身的造型延展性、釉藥成色的獨特性，以及結合琉璃、金屬等複合媒材的創意性，於是昇華成為當代藝術家的創作應用媒材。

連寶猜以生活陶藝出身，並將之與複合媒材結合，展現創作新境，堪稱箇中翹楚。回顧近年來連寶猜女士的創作，除了早期的生活陶藝作品外，絕大部分的重心放在陶塑的表現，亦即透過陶土的可塑性去表現立體的人物、動物以及神佛等主題造型，同時將陶塑作品結合複合媒材，例如鑄鐵與油彩的搭配，因此開展出個人陶藝創作的當代格局。

連寶猜女士的創作議題充滿了對社會的反思與人文關懷，嘗試從不同角度去了解社會各個層面並利用社會事件來描述與剖析人性。隨著家族新生命的誕生，連寶猜女士開始與幼童天真的雙眼一起觀看這世界，藉著充滿生命力的動物形象重新詮釋人類與自然之間的相互關係。此後又因為個人經歷的生老病死，潛心學佛、追求開悟，故而走向雕塑一千尊菩薩與人結緣的創造之路。