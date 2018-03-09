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大量旅客因技術故障滞留雪梨機場

By 梁瑜倩,台灣英文新聞－編輯
2018/03/09 17:45

(來源 維基百科)

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據澳華網報導指出，澳洲雪梨機場(Sydney Airport)的安檢系統在今日上午發生故障，導致大量旅客滯留。

雪梨機場是澳洲最大的機場，每年的遊客流量高達4300萬人次，有近35萬架次飛機起降。

雪梨機場在今日凌晨3點透過推特發佈消息表示，第一航廈以及第二航廈因技術問題造成離港飛機晚點和旅客滯留，建議計劃出行的旅客暫時不要到機場。

機場發言人在機場恢復正常運作後表示，由於系統問題，機場安檢處的一些攝像頭、安檢大門和警報器出現故障，旅客須進行人工安檢。由於速度較慢，造成了大量人員滯留。

雪梨機場的技術故障在上午10點已完全修復，運作也恢復正常。
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