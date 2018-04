大量旅客因技術故障滞留雪梨機場

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據澳華網報導指出,澳洲雪梨機場(Sydney Airport)的安檢系統在今日上午發生故障,導致大量旅客滯留。

雪梨機場是澳洲最大的機場,每年的遊客流量高達4300萬人次,有近35萬架次飛機起降。

雪梨機場在今日凌晨3點透過推特發佈消息表示,第一航廈以及第二航廈因技術問題造成離港飛機晚點和旅客滯留,建議計劃出行的旅客暫時不要到機場。

We're experiencing technical issues at T1 and T2 causing interruptions to passenger processing and delays. We're working to resolve the issue as quickly as possible and thank you for your patience. We're advising passengers and visitors to avoid T1 and T2 until further notice.