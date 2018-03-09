220位國小校長聚焦十大趨勢教育議題

新北市106學年度第2學期國小校長會議於今(9)日在光復國民小學舉行，延續前次開放空間會議形式，由教育局提出十大趨勢教育議題，與220位校長共同建構學校策略作為。市長朱立倫親臨會議，除感謝於2月退休校長江翠國小吳昌期的付出，並期勉所有校長持續為新北學子打造優質的學習環境。

朱立倫市長表示，本市自100年推動在地就學政策起，除拓增學校容納量，滿足就學需求，進一步提升學校質與量來弭平城鄉落差，此外，更深耕技職教育，是全國唯一將技職教育延伸至國小的縣市，這些成果也要感謝校長們深化教育品質，打造讓孩子多元展能的舞台。

本次討論主題包括實驗教育、校長及行政人力培育機制、建構學校與社區環境教育共好模組、校長及教師公開授課、程式教育、國際教育、學生健康、學生美感學習平臺、職業試探向下融入國小、幼兒園納入學校整體運作等，透過與校長進行深度交流，汲取教學現場實務經驗，攜手推動教育新藍圖。

教育局長林奕華提到，為增加代理教師至本市偏遠地區學校代理之誘因並穩定師資，針對近3年內曾於本市所屬偏遠地區學校擔任長期代理教師者，在報考國小教師甄選「偏鄉組」時，得採計服務年資加分，其計算方式係以服務期間「同校單一學年度連續服務滿9個月以上者」，初試原始成績加1分，最高加給3分。教育政策的核心概念都應著重在成就每一位孩子，期待透過本次會議的對話平臺，發展出未來政策新方向，學校與市府共創理念的成果，將做為107學年度的重要指引，並作為優先共同推展的政策。

林奕華局長致贈退校校長吳昌期禮物。(照片由新北市文化局提供)