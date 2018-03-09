台北富邦銀行「士林分行」 3/9歡慶遷址全新開幕

為提供士林地區民眾更優質的金融服務，台北富邦銀行「士林分行」 換新裝，即日起喬遷至原址斜對面的新大樓， 並以新一代數位分行面貌亮相。富邦集團董事長蔡明忠與台北富邦銀 行總經理程耀輝今日(9日)親自主持開幕儀式， 與民眾分享開幕喜悅。為歡慶士林分行遷址全新開幕，即日起至3月 31日止，凡至分行辦理指定交易，就有機會獲得限量財神好禮， 或享新戶開戶、薪轉戶專屬優惠，歡迎民眾多加利用。

北富銀表示，士林分行位於士林的公教與文教區，周邊有東吳大學、 銘傳大學、泰北高中、陽明高中等多所學校，並鄰近新光醫院、 台北市立聯合醫院陽明院區，附近還有士林官邸、 士林夜市等著名觀光景點，捷運及多條公車路線，人潮、車潮匯聚， 全新開幕的士林分行將以更寬敞明亮的空間及更先進的數位化設備， 提供在地居民與企業、通勤/購物等族群更高品質的服務。

北富銀同時指出，士林分行已於當地深耕48年，自成立以來， 始終堅持用心服務客戶，因此擁有眾多忠實的老客戶， 近年亦積極開發年輕第二代與消費金融新客群。 除了不定期舉辦投資講座，提供專業理財資訊與金融趨勢外， 亦舉辦多場健康養生、生活品味等講座，深化與社區的互動；此外， 分行為就近服務士林地區的中小企業客戶， 亦設有企業融資服務專員，為當地企業客戶量身打造理財規劃， 並提供房貸與信貸諮詢。

新的士林分行擁有更大、更舒適的營業大廳，客戶動線也更順暢， 另設有「數位服務專區」，提供智慧手機、 平板電腦給客戶線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、 申辦信用卡或貸款等，省下等候時間；客戶亦可運用富邦行動銀行A pp或網路銀行，設定各類的訊息通知，不論是投資到達滿足/停損 點、匯率到價、基金淨值或海外ETF/股票到價等， 即時掌握理財相關資訊。此外， 每間白金理財洽談室亦設有平板電腦，讓客戶在理財諮詢過程， 立即了解投資明細、資產現況與金融市場脈動，提高服務效率， 歡迎士林在地客戶到行感受全新的服務空間。

為歡慶士林分行遷址全新開幕，即日起至3/31止， 凡至分行理財諮詢就有機會獲得限量財神鑰匙圈(50組送完為止) ；新戶開戶可享臨櫃交易多項好康，包括美元/歐元換匯、 外幣定存、基金申購手續費等優惠； 若為北富銀薪轉戶可享薪資存款優惠利率， 符合條件者還有機會享有房貸、信貸商品優惠貸款利率。

台北富邦銀行士林分行位於台北市士林區中正路337號， 相關最新消息請查詢：https://www.fubon. com/banking