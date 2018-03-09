台北富邦銀行「士林分行」 3/9歡慶遷址全新開幕

為提供士林地區民眾更優質的金融服務，台北富邦銀行「士林分行」換新裝，即日起喬遷至原址斜對面的新大樓，並以新一代數位分行面貌亮相。富邦集團董事長蔡明忠與台北富邦銀行總經理程耀輝今日(9日)親自主持開幕儀式，與民眾分享開幕喜悅。為歡慶士林分行遷址全新開幕，即日起至3月31日止，凡至分行辦理指定交易，就有機會獲得限量財神好禮，或享新戶開戶、薪轉戶專屬優惠，歡迎民眾多加利用。
北富銀表示，士林分行位於士林的公教與文教區，周邊有東吳大學、銘傳大學、泰北高中、陽明高中等多所學校，並鄰近新光醫院、台北市立聯合醫院陽明院區，附近還有士林官邸、士林夜市等著名觀光景點，捷運及多條公車路線，人潮、車潮匯聚，全新開幕的士林分行將以更寬敞明亮的空間及更先進的數位化設備，提供在地居民與企業、通勤/購物等族群更高品質的服務。
北富銀同時指出，士林分行已於當地深耕48年，自成立以來，始終堅持用心服務客戶，因此擁有眾多忠實的老客戶，近年亦積極開發年輕第二代與消費金融新客群。除了不定期舉辦投資講座，提供專業理財資訊與金融趨勢外，亦舉辦多場健康養生、生活品味等講座，深化與社區的互動；此外，分行為就近服務士林地區的中小企業客戶，亦設有企業融資服務專員，為當地企業客戶量身打造理財規劃，並提供房貸與信貸諮詢。
新的士林分行擁有更大、更舒適的營業大廳，客戶動線也更順暢，另設有「數位服務專區」，提供智慧手機、平板電腦給客戶線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、申辦信用卡或貸款等，省下等候時間；客戶亦可運用富邦行動銀行App或網路銀行，設定各類的訊息通知，不論是投資到達滿足/停損點、匯率到價、基金淨值或海外ETF/股票到價等，即時掌握理財相關資訊。此外，每間白金理財洽談室亦設有平板電腦，讓客戶在理財諮詢過程，立即了解投資明細、資產現況與金融市場脈動，提高服務效率，歡迎士林在地客戶到行感受全新的服務空間。
為歡慶士林分行遷址全新開幕，即日起至3/31止，凡至分行理財諮詢就有機會獲得限量財神鑰匙圈(50組送完為止)；新戶開戶可享臨櫃交易多項好康，包括美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費等優惠；若為北富銀薪轉戶可享薪資存款優惠利率，符合條件者還有機會享有房貸、信貸商品優惠貸款利率。
台北富邦銀行士林分行位於台北市士林區中正路337號，相關最新消息請查詢：https://www.fubon.com/banking