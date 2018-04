36年生態影片捐林務局助保育　劉燕明：謝動物不要肖像權

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導)臺灣生態紀錄片的開山祖師爺劉燕明今(9)日和行政院農委會林務局進行捐贈簽約儀式,將36年來所拍攝的生態紀錄影像資料全數無償捐贈予林務局,該儀式在劉導的多位好友,如資深媒體人楊憲宏、中央通訊社董事長劉克襄等人的見證下完成。

劉燕明致詞時表示,他最感謝的是臺灣的動物,他三十年來靠動物吃飯,動物們沒和他要過半毛錢,更不會跟他要求肖像權,「牠們是我最好的朋友,我要謝謝牠們。」並請林務局以保育主管機關角色善用其影音資源,讓更多民眾得以認識、進而重視臺灣生態環境,以實現保護野生動物的目的。

▲照片由劉燕明導演個人提供。

林務局局長林華慶致詞時表示,這700多捲底片等同劉燕明導演的第二生命,林務局保證將善用這些影像,讓它們發光發熱。他還說,劉導不只帶我們看見生態的奧秘,更記錄了這三十多年來台灣從高山到海岸的環境變遷,「像以前藍鵲要到深山才能看到,現在隨處可見,朱鸝也逐年增加,可見台灣生態環境有所起色。」

1984年,劉燕明導演在關渡拍攝淡水河候鳥,累積了3萬多呎膠卷,推出台灣第一部生態紀錄片《淡水河水鳥歲時記》,之後又陸續拍了《台灣獼猴》、《藍鵲飛過》、《台灣野鳥百年紀》3部生態紀錄片,開台灣生態攝影之先河,至今已累積20部生態紀錄片作品,鏡頭捕捉了700捲以上的珍貴生態影像。

▲劉燕明與劉克襄(劉燕明提供)

《台灣獼猴》一片還拿下1991年第十四屆美國蒙大拿州國際野生動物電影展最佳攝影獎,1992年又以著名的《藍鵲飛過》榮獲同影展第十五屆最佳藝術概念獎;本片與隨後推出的《台灣野鳥百年紀》也皆入圍金馬獎。1995年,他再以《台北樹蛙》拿下第四十屆亞太影展攝影獎,近期則以《熊鷹英雄》拿下2014年美國休士頓影展金牌獎等,成就廣獲國際肯定。

林務局表示,劉燕明導演一生奉獻於自然生態拍攝,以超凡意志力,在山林間孤獨守候野生動物、讓動物們放下對他的戒心,不但須跋山涉水,拍攝期更時常數天無法移動,一天只吃一頓泡麵,他的好友楊憲宏更描述他「無法刷牙,牙齒都壞光了」,但他甘之如飴,也從不邀功。

▲這700多捲底片等同劉燕明導演的第二生命。(照片由林務局提供)

中央通訊社董事長劉克襄回憶年輕時與劉導相識,騎著野狼125載他扛器材去關渡拍水鳥,他們當年一無所有,卻從中生出了對土地的無盡感恩,「我們四、五年級的人從欠缺資源的時代走過來,如今回饋社會,我想劉導開了第一槍,接下來希望看見更多人願意將成就還之於土地。」

劉燕明導演在2013年前後拍攝《繽紛丹巒》第1、2集,後來曾談起拍攝期間被一大群野生水鹿包圍,「水鹿會來跟你混日子,你住幾天,牠就來跟你混幾天,不是一隻,是一大群,30多甚至40多隻。」這是他過往不曾有的經驗。

林務局將委託專業團隊,將劉導多年記錄的膠捲底片數位化,分類整理典藏,並剪輯影片多元應用,力求達到最好的宣導效益,擴大全民保護野生動物的環境意識,提升保育成果,讓臺灣成為生生不息的永續之島。

▲照片左起:資深媒體人楊憲宏、劉燕明導演、林務局局長林華慶、前林業試驗所所長金恆鑣、中央通訊社董事長劉克襄。(照片由林務局提供)

劉燕明導演作品年表及獲奬紀錄 小檔案

1978年 中國繪畫與技法(The Art of Chinese Painting)獲金穗獎,入圍 27 屆亞太影展

1979年 葉王陶

1980年 臺灣寺廟藝術(The Art of Chinese Temples)

1986年 古蹟(霧峰林家)獲金穗獎

1987年 淡水河水鳥歲時記

1990年 台灣彌猴(Formosan Macague)獲1991年第十四屆美國蒙大拿州國際野生動物電影展最佳攝影獎 行政院新聞局

1991年 藍鵲飛過(A Family of Formosan Blue Magpies)獲1992年第十五屆美國蒙大拿州國際野生動物電影展最佳藝術概念獎 入圍金馬獎 行政院農委會林試所

1992年 台灣野鳥百年紀(A Century of Taiwan Wild Birds)入圍金馬獎、東京國際環境影展入圍 台灣水泥公司

1994年 追逐夏日的鳥 入圍金馬獎,獲1995年第十八屆美國蒙大拿州動物電影節環境主題優等獎 台灣水泥公司

1995年 台北樹蛙(Phacophorus Taipeianus)獲1995年美國休士頓影展銅牌獎、第四十屆亞太影展最佳紀錄片攝影獎 行政院新聞局

1997年 栗背林鴝(Taiwan Bush Robin) 台灣水泥公司

1997年 寶貝台灣(20秒)廣告30支 三立電視台頻道播出

1999年 吳海音的彌猴世界(Hai-Yin and Her World of Taiwan Macaques)入圍金馬獎 台灣水泥公司

2000年 朱鸝(Oriolus Traillii) 行政院農委會林試所

2000年 大愛親子鳥(30秒)廣告25支 大愛電視台頻道播出

2004年 向陽飛羽SD (Mountain Spirits of Shien-Young Forest Recreation Area) 行政院農委會林務局台東林區管理處

2006年 浸水營古道SD (Jin-shui Camp Historical Old Trail) 行政院農委會林務局台東林區管理處

2006年 知本森林遊樂區HD (Jhihben National Forest Recreation Area) 行政院農委會林務局台東林區管理處

2010年 淨土共存HD (Symbiosis on the Earth-Gospel from Migratory Birds) 行政院農委會林務局

2010年 奧萬大-四季風采HD ( The four-season-view of Aowanda) 行政院農委會林務局南投林區管理處

2010年 生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計畫第一年 (國科會數位典藏)

2011年 茶酒花竹梅HD (Tea Flower Wine Bonboo ) 南投縣政府

2012年 生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計畫第二年(國科會數位典藏)

2012年 鳥之湯HD (The bath of birds) (公視頻道播出)行政院農委會林務局

2012年 皮尺HD (高畫質電影) (公視頻道播出)

2013年 繽紛丹巒Ⅰ Colorful HabitatⅠ HD 行政院農委會林務局南投林區管理處

2014年 希望之徵 (熊鷹) Symbol of hope HD 六福開發公司

2014年 繽紛丹巒Ⅱ Colorful HabitatⅡ HD行政院農委會林務局南投林區管理處

2014年 熊鷹英雄HD國家地理頻道製作 獲2014年美國休士頓 影展金牌獎 (國家地理頻道播出)

2016年 大自然生趣HD 36集 客家電視台(製播)

1山桐子 2白鶴-1 3水鹿 4彩鷸 5白鶴-2 6八色鳥 7藪鳥 8山羌 9五股家燕 10灰面鵟鷹 11赤腹鷹 12黑面琵鷺 13帝雉 14紅柿子 15燕鴴 16鴛鴦 17山麻雀 18榕果 19藍腹鷴 20朱鸝 21小鳥洗澡 22大鳥洗澡 23冬候鳥(鴴) 24冬候鳥(鷸) 25臺灣藍鵲1 26熊鷹 27綠繡眼 28雉科鳥類 29水雉 30黃鸝 31臺灣藍鵲2 32合歡山 33中海拔山鳥 34雁鴨 35迷鳥 36鷺鷥

2016年 山桐子 塞爾維亞國際綠色文化節的入圍影片

2017年 大自然生趣:家在遠方 獲舊金山灣區國際兒童影展入選放映

加拿大REELkids 兒童影展(ReFrame’s REELKids Film Festival) 由Reframe Film Festival在加拿大的彼得堡市舉行

大自然生趣:森林裡的大餐廳 獲清奈國際短片影展入選放映