3月全台各地活動一覽表

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 台灣英文新聞帶你來看看3月份會有哪些活動。

觀光

3/2- 新北市平溪天燈節

3/10-3/25- 桃園彩色海芋季

3/31-5/13- 宜蘭綠色博覽會

2018桃園彩色海芋季已於農曆開春後回歸！從3月10日至3月25日，桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口即將展開為期16天的彩色海芋季。一起在白色情人節當週前來感受彩芋的迷人浪漫氛圍，度過一場屬於你們的戀愛假期吧！

運動

3/10-3/11- 106學年HBL高中籃球聯賽

3/11-3/15- 2018行銷臺灣-國際自由車環臺公路大賽​

3/16-3/18 - 2018花蓮太平洋國際龍舟錦標賽

3/17-3/18- ABL東南亞國協籃球聯賽 (3/17-台灣寶島夢想家 vs 中國南海忠信工夫、3/18 台灣寶島夢想家 vs 新加坡騰飛之獅 )

3/18- 2018年萬金石國際馬拉松

全台灣唯一國際田徑協會銀籤認證的2018萬金石馬拉松​賽事將在3月18登場。

3/22- 2018國際足球友誼賽 (台灣 vs 越南)

3/25- 106學年度富邦人壽大專籃球聯賽一級決賽(UBA)

2019年亞洲盃資格賽第三輪 (台灣 vs.新加坡)

娛樂

3/4- 《2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI》

3/17-《GLAY ARENA TOUR 2018 "SPRINGDELICS" in Taipei》

3/19- John Legend Darkness and Light Tour

3/28- The Chainsmokers Live In Taipei 2018

3/31- 上尉詩人詹姆仕布朗特台北演唱會

3/31-4/1- 《SUPER JUNIOR WORLD TOUR SUPER SHOW 7 in TAIPEI》​​