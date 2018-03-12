〈時評〉樂見國民黨出現路線之爭

一場反年改的戰爭，傳出國民黨中央和立法院黨團不同調，資深立委和青壯世代看法也不同，對於國民黨出現路線之爭，各界應對國民黨刮目相看，怕的是國民黨又走回老路，棄社會主流聲音於不顧。



國民黨主席吳敦義競選黨魁時，其中一項重要主張是打造中央黨部和國會黨團的溝通平台，後來特別安排曾任大黨鞭的副主席曾永權，扮演兩者之間的橋樑，不過，卻屢屢傳出中央黨部將意志強加在黨團之上。



例如，立法院先前在審查促轉條例、公投法時，黨中央認為促轉條例是在清算，目的是要鬥垮國民黨，且公投法一修，可能會被操作為統獨公投，對中國難以交待，因此，下令要黨團強烈阻擋下來，但黨團認為若是一再杯葛，也無法讓法案跨不出國會大門，只會變成為反對而反對，所以主張應該要好好審查。



除了黨團和中央黨部意見不合，藍營內部對於軍公教年改的看法也有差異，對於多數資深立委來說，認定軍公教是藍營的鐵票，因此，盡全力阻擋法案過關，就算流血流汗再所不惜，避免選票流失，影響到基本盤。



不過，對於青壯派立委來說，早已查覺到社會各界對年金改革的迫切期待，希望能拉平軍公教勞的退休保障，而且，就算再如何強力阻擋，也抵不過民進黨團的人數優勢，法案終究會闖關成功，因此，與其拚死拚活霸占主席台，倒不如和民進黨好好談判，以便在修法過程中，爭取更多的軍公教福利。



然而，資深和青壯立委看的差別，就是新舊國民黨之分，如同公教改革一樣，目前仍在職的年輕公務人員，無法接受老公務員的優沃退休金、造成國家財政的嚴重負擔，在不希望債留子孫的前提下，年輕的公務人員希望讓年金更健全，而青壯派立委看中的，就是爭取這一票人的支持，只不過不受到資深立委的認同。



國民黨內部出現不同聲音，這些路線之爭，背後隱藏的就是一股改革力量，也是國民黨的未來希望，但就怕這些淹沒在國民黨老人政治當中，失去轉型的契機。